آیا چین الگوی ایران برای قطع اینترنت است؟ گفتوگو با امیر رشیدی
محمد سرافراز رئیس سابق سازمان صداوسیما و از اعضای شورای عالی فضای مجازی در مصاحبهای با نشریه اینترنتی فراز میگوید ایران تجهیزات لازم «برای فراهم کردن» شرایط کنونی دسترسی به اینترنت در کشور را از چین خریده است. به گفته آقای سرافراز، «عدهای در کشور متاثر از الگوی اینترنت چین بر این باورند که نیاز مردم به اینترنت باید از طریق شبکههای داخلی تامین شود و اینترنت جهانی صرفا در اختیار گروهی خاص، محدود و کنترلشده باشد». ایران چقدر از الگوی چین برای قطع دسترسی به اینترنت بهره گرفته و تا چه حد همانند آن کشور در این عرصه موفق خواهد بود؟ ارزیابی امیر رشیدی فعال حوزه حقوق دیجیتال و سیاستگذاری اینترنت در ایتالیا را در اینباره بشنوید.
