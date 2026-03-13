منوچهر دقتی: در هیچ جنگی حلوا پخش نمیکنند
در ۱۴ روزی که از آغاز حملات اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران میگذرد؛ ایرانیانِ مخالف حکومت جمهوری اسلامی با رویکردهای مختلفی با آن مواجه شدهاند. گروهی به جنگ «نه» میگویند و معتقدند که هم میتوان مخالف جنگ بود و هم مخالف جمهوری اسلامی. و البته گروهی دیگری که میگویند درخواست پایان جنگ همراستا با حمایت از جمهوریاسلامی است. منوچهر دقتی، عکاس خبری باسابقه که ساکن ایتالیا است، از گروه دوم است که معتقد است جنگ جاری نباید بدون پایان دادن به جمهوری اسلامی خاتمه یابد.
