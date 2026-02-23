علی باباچاهی، شاعر و منتقد ادبی، در ۸۳ سالگی درگذشت

علی باباچاهی، از شاعران و منتقدان ادبی سرشناس ایران، روز دوشنبه، چهارم اسفندماه، در اثر ایست قلبی در ۸۳ سالگی درگذشت.
به نوشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، باباچاهی پس از دورهای بیماری بر اثر ایست قلبی در بیمارستانی در کرج درگذشته است.
علی باباچاهی، شاعر و نویسنده و محقق ادبی، در آبانماه سال ۱۳۲۱ در بندر کنگان در استان بوشهر به دنیا آمده بود.
او به مدت ۱۸ سال در بوشهر به تدریس ادبیات در مدارس اشتغال داشت تا این که، به نوشته صفحه معرفی او در ویکیپدیا، «در سال ۱۳۶۲ به اجبار بازنشسته شد».
علی باباچاهی همچنین در میان چهرههای ادبی و فرهنگی سرشناسی بود که در سال ۱۳۷۵ سوار بر اتوبوسی به مقصد ارمنستان بودند که قرار بود در میانه راه، به اذن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، به قعر دره برود.
در فیلم مستندی با عنوان «این قیافه مشکوک» درباره زندگی و شعر علی باباچاهی شرح این سفر هم آمده است. «قیافهام که خیلی مشکوک است» عنوان یکی از اشعار باباچاهی است.
باباچاهی علاوه بر دهها مجموعه شعر، چندین مجموعه مقاله تحقیقی و انتقادی درباره شعر معاصر ایران دارد.
از مجموعههای اشعار او میتوان به «به شیوه خودشان عاشق میشوند»، «باغ انار از اینطرف است»، «در غارهای پُر از نرگس»، و «این کشتی پر اسرار» اشاره کرد.