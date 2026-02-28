در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در صبح شنبه ۹ اسفند، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که در پاسخ، موجی از حملات موشکی را به سوی اسرائیل و همچنین پایگاه‌های ایالات متحده در خاورمیانه آغاز کرده است.

بر اساس گزارش‌ها، پایگاه ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، پایگاه العدید در قطر، پایگاه السالم در کویت و پایگاه الظفره در امارات از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.

مقام‌های بحرینی تأیید کردند که مرکز خدمات ناوگان پنجم هدف قرار گرفته و در امارات نیز اعلام شد چند موشک رهگیری شده‌اند، اما بر اثر اصابت بقایای یکی از آن‌ها یک غیرنظامی در ابوظبی کشته شده است.

قطر نیز حریم هوایی خود را تا اطلاع ثانوی بست و کویت از فعال شدن سامانه‌های پدافندی خبر داد.

همزمان، صدای انفجار در منامه، ابوظبی، دبی و ریاض گزارش شد و ارتش اسرائیل نیز اعلام کرد ایران موشک‌هایی به سوی خاک این کشور شلیک کرده و سامانه‌های دفاعی فعال شده‌اند. گزارش شده که محله مارینا در دبی نیز هدف حمله قرار گرفته است.

امارات متحده عربی می‌گوید این حملات نقض آشکار حاکمیت ملی و حقوق بین‌الملل است و حق کامل خود را برای پاسخ به این تشدید تنش محفوظ می‌دارد.

سپاه پاسداران تأکید کرده است که این حملات ادامه خواهد داشت. سپاه پاسداران در فهرست «سازمان‌های تروریستی» ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارد.

در عراق نیز انفجارهایی در نزدیکی اربیل و حمله‌ای به مقر حشدالشعبی در جنوب بغداد گزارش شده است.

نخست‌وزیر لبنان درباره کشیده شدن کشورش به «ماجراجویی‌ها» هشدار داد و عربستان سعودی در بیانیه‌ای که روز شنبه از سوی خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد، حملات ایران به کشورهای منطقه را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: «پادشاهی عربستان سعودی به شدت، تجاوز وحشیانه ایران و نقض آشکار حاکمیت امارات متحده عربی، پادشاهی بحرین، دولت قطر، دولت کویت و پادشاهی هاشمی اردن را به‌شدت محکوم و تقبیح می‌کند».

با این حال، در بیانیه اشاره‌ای به هدف قرار گرفتن عربستان توسط ایران نشده است؛ این در حالی است که خبرنگاران خبرگزاری فرانسه پیش‌تر در روز شنبه از شنیده شدن صدای چندین انفجار در ریاض، پایتخت، خبر داده بودند.

در پی تشدید درگیری‌ها، چندین کشور از جمله عراق و قطر همچنین حریم هوایی خود را بستند و سفارت آمریکا در دوحه به کارکنانش دستور داد در محل بمانند. شرکت‌های بزرگ هواپیمایی بین‌المللی نیز پروازهای خود به خاورمیانه را لغو یا تعلیق کردند و مسیر برخی پروازها تغییر یافت.

تهدید پایگاه‌های آمریکایی در منطقه در هفته‌های اخیر از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، بیان شده بود.

اسرائیل از شلیک‌ موشک‌های ایران به خاک این کشور خبر داد

ارتش اسرائیل خبر داد که ایران به خاک این کشور موشک شلیک کرده است.

به گزارش خبرگزاری‌ها، ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای گفته که سامانه‌های دفاعی برای رهگیری تهدیدها فعال شده‌اند.

بر اساس این گزارش، آژیر حمله هوایی در شمال اسرائیل به صدا در آمده است.

همچنین پیامک تلفنی برای مردم ارسال و از آنان خواسته شده است که برای در امان ماندن از این حمله موشکی به پناهگاه‌ها بروند.

در پی اعلام آغاز حمله هوایی اسرائیل و آمریکا علیه ایران، ارتش اسرائیل روز شنبه از اعمال ممنوعیت بر فعالیت‌های آموزشی، تجمعات و فعالیت محل‌های کار خبر داد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد این محدودیت‌ها شامل بخش‌های «حیاتی» نمی‌شود و این بخش‌ها از ممنوعیت مستثنا هستند. وزیر دفاع اسرائیل گفته است این عملیات با «هدف پیشگیری» انجام شده است.

ارتش اسرائیل اعلام کرد از بامداد شنبه و همزمان با آغاز حملات گسترده مشترک با آمریکا، صدها هدف نظامی ایران از جمله پرتابگرهای موشکی در غرب ایران را هدف قرار داده و این حملات همچنان ادامه دارد.

به گفته ارتش اسرائیل، چندین نقطه در تهران که محل تجمع مقام‌های ارشد سیاسی و امنیتی ایران بوده نیز به‌طور همزمان هدف قرار گرفته و نتایج این حملات در حال بررسی است.