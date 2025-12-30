بهرام بیضایی، نویسنده، نمایشنامه‌نویس و کارگردان برجسته ایرانی، روز پنج‌شنبه در سال‌روز تولد ۸۷ سالگی‌اش درگذشت. این کارگردان فقید از تأثیرگذارترین چهره‌های تئاتر و سینمای معاصر ایران است. او از بنیان‌گذاران تئاتر مدرن ایران بود و با آثار سینمایی ماندگار چون «مرگ یزدگرد»، «چریکه تارا»، «باشو غریبه کوچک»، «سگ‌کشی» و «مسافران» نقش مهمی در تحول روایت، فرم و زبان هنری در سینما و تئاتر ایران ایفا کرد. رادیوفردا با علیرضا مجلل، بازیگر شناخته شدهٔ سینما و تئاتر ساکن سوئد دربارهٔ بهرام بیضایی گفت‌وگو کرده است.