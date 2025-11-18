ائتلاف السودانی در انتخابات عراق پیروز شد

ائتلاف تحت رهبری محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، با ۴۶ کرسی بیشترین کرسیها را در انتخابات پارلمانی این کشور بهدستآورد، اما تشکیل دولت جدید بهدلیل چانهزنیها احتمالاً ماهها زمان خواهد برد.
با اعلام این نتایج، ائتلاف موسوم به «چارچوب هماهنگی»، نزدیک به جمهوری اسلامی ایران، در عراق روز دوشنبه ۲۶ آبان اعلام کرد که بلوک اکثریت را در پارلمان تازهمنتخب تشکیل داده و نخست وزیر بعدی را معرفی خواهد کرد.
السودانی که بهدنبال دور دوم بوده است، با چالشهای نفوذ آمریکا و ایران و مدیریت گروههای مسلح نزدیک به تهران روبهروست؛ گروههایی که بسیاری از شهروندان جوان آنها را نماد تثبیت قدرت احزاب سنتی و تقسیم ثروت نفتی میدانند.
نتایج رسمی انتخابات پارلمانی عراق که با اعلام پیروزی ائتلاف محمد السودانی، نخستوزیر فعلی این کشور پایان یافت، نشان میدهد احزاب نزدیک به ایران توانستهاند سهم خود را در پارلمان ۳۲۹ نفره حفظ یا حتی افزایش دهند.
نتایج اعلامشدۀ توسط کمیسیون عالی مستقل انتخابات از انتخابات عمومی ۱۱ نوامبر نشان میدهد اگرچه دولت آیندۀ عراق باید تعادل حساسی را بین نفوذ آمریکا و ایران در این کشور حفظ کند، اما پیروزی احزاب و گروههای نزدیک به جمهوری اسلامی ایران در این انتخابات چشمگیر بوده است.
رهبران «چارچوب هماهنگی»، ائتلافی از گروههای شیعه با درجات مختلف پیوند با ایران، روز دوشنبه اولین نشست خود را پس از انتخابات برگزار کردند.
پس از انتخابات سال ۲۰۲۱ نیز چارچوب هماهنگی با تشکیل بزرگترین فراکسیون، محمد شیاع السودانی را بهعنوان نخستوزیر کنونی به قدرت رساند.
هنوز مشخص نیست که آیا السودانی که بهدنبال دوره دوم نخستوزیری است، رسماً به ائتلاف چارچوب هماهنگی پیوسته یا نه.
به نوشتۀ خبرگزاری رویترز، گروههای درون چارچوب هماهنگی «عملکرد خوبی» داشتند و برخی حتی نسبت به پارلمان قبلی کرسیهای بیشتری کسب کردند.
بر این اساس، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی (نخستوزیر پیشین) ۲۹ کرسی، «عصائب اهل الحق» (که از سوی آمریکا تروریستی شناخته شده) ۲۷ کرسی (در انتخابات پارلمانی قبلی ۱۵ کرسی در اختیار داشت) و «سازمان بدر» به رهبری هادی العامری، یکی از بزرگترین گروههای طرفدار ایران، ۲۱ کرسی در پارلمان کسب کردهاند.
دولت آیندۀ عراق باید علاوه بر حفظ تعادل میان نفوذ آمریکا و ایران در این کشور، دهها گروه مسلح نزدیک به تهران را هم مدیریت کند که بیش از دولت، به رهبران خود پاسخگو هستند. بغداد در عین حال تحت فشار فزایندۀ واشینگتن برای انحلال این شبهنظامیان قرار دارد.
خبرگزاریها نوشتهاند که تشکیل دولت جدید ممکن است همچنان چند ماه طول بکشد، زیرا احزاب برای رسیدن به اکثریت در حال چانهزنی شدید هستند.
کمیسیون عالی مستقل انتخابات اعلام کرد لیست السودانی با ۴۶ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان در رتبه اول قرار گرفت.حزب «تقدم» که عمدتاً از مناطق سنینشین غرب و شمال عراق حمایت میشود، ۲۷ کرسی بهدست آورد. ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نورى المالکی (نخستوزیر پیشین) ۲۹ کرسی و حزب دموکرات کردستان ۲۶ کرسی کسب کردند. میزان مشارکت نهایی در انتخابات پارلمانی عراق هم طبق اعلام کمیسیون ۱۱.۵۶ درصد بود.
مذاکرات پس از انتخابات میان احزاب شیعه، سنی و کرد در عراق معمولاً ماهها طول میکشد و همه چیز، از جمله وزارتخانهها و مناصب ارشد دولتی، روی میز مذاکره خواهد بود.
طبق عرف سیاسی عراق، پست نخستوزیری به یک شیعه، ریاست پارلمان به یک سنی و ریاستجمهوری عمدتاً تشریفاتی به یک کُرد میرسد.