کمیسیون عالی مستقل انتخابات پارلمانی عراق اعلام کرد که ائتلاف محمد شیاع السودانی، نخستوزیر فعلی این کشور، در انتخابات پارلمانی اول شده است.
بر اساس اعلام این کمیسیون، این ائتلاف در انتخابات پارلمانی سهشنبه، ۲۰ نوامبر، یک میلیون و ۳۱۷ هزار رأی کسب کرد.
خبرگزاری رویترز نیز پیشتر با استناد به اظهارات دو مقام کمیسیون انتخابات که از نتایج آگاه بودند، گزارش داده بود که السودانی اول شده است.
این در حالی است که السودانی تلاش داشت انتخابات سهشنبه به دور دوم کشیده شود و او پیروزی قطعی را در آن دور از آن ائتلاف خود کند.
از آنجا که السودانی اکثریت مطلق آرا را کسب نکرده و نمیتواند به تنهایی در مجلس ۳۲۹ نفری عراق دولت تشکیل دهد، بنابراین برای تشکیل دولت باید با گروههای دیگر ائتلاف تشکیل دهند؛ فرآیندی پرتنش که اغلب ماهها طول میکشد.
در عراق، نخستوزیری به اکثریت شیعه، ریاست پارلمان به یک مسلمان سنی، و ریاستجمهوری که مقامی عمدتاً تشریفاتی است به یک کُرد میرسد.
کمیسیون انتخابات در عین حال میزان مشارکت نهایی در رأیگیری پارلمانی عراق را ۵۶.۱۱ درصد اعلام کرد.
بهرغم تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر، روحانی شیعه مخالف حکومت و شمار دیگری از گروههای اپوزیسیون، حضور این تعداد از مردم در پای صندوقهای رأی کمسابقه توصیف شده است.
بر اساس گزارشها، با آن که بسیاری از رأیدهندگان جوان ناامید، انتخابات را صرفاً وسیلهای برای احزاب مستقر به منظور تقسیم ثروت نفتی عراق میدیدند، السودانی سعی کرد خود را رهبری معرفی کند که میتواند عراق را پس از سالها بیثباتی موفق کند.
او بارها بین هوادارانش برای اثبات این موضوع استدلال کرد که از زمان به قدرت رسیدن، علیه احزاب مستقری که او را به قدرت رساندند، عمل کرده است.
السودانی در سخنرانی تلویزیونی پس از اعلام نتایج اولیه نیز گفت: «میزان مشارکت رأیدهندگان، مصداق روشنی از موفقیت در بازگرداندن اعتماد مردمی به سیستم سیاسی است.»
هواداران آقای السودانی نیز با اعلام نتایج اولیه شمارش آرا شبانه با آتشبازی و موسیقی در میدان تحریر بغداد پیروزی او را جشن گرفتند.
آمریکا، ترکیه، عربستان و ایران کشورهایی هستند که روند انتخابات و صفبندیهای سیاسی را از نزدیک دنبال میکنند.
در سالهای اخیر السودانی تلاش کرده توازنی بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه بهویژه ایران و آمریکا در کشورش برقرار کند.
او علاوه بر ادامۀ تلاش برای حفظ این توازن، باید خواستههای شهروندان عراق را هم که به دنبال شغل، زیرساخت بهتر، و سیستمهای آموزشی و بهداشتی بهبودیافته در کشوری گرفتار فساد و سوءمدیریت هستند برآورده کند.