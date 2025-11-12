«۵۵ درصد» از واجدین شرایط در انتخابات عراق شرکت کردند

کمیسیون انتخابات عراق اعلام کرده است که در رای‌گیری روز سه‌شنبه ۱۲ میلیون نفر یا ۵۵ درصد از واجدین شرایط در انتخابات پارلمانی شرکت کردند.

به‌رغم تحریم انتخابات از سوی مقتدی صدر، روحانی شیعه مخالف حکومت و شمار دیگری از گروه‌های اپوزیسیون، حضور این تعداد از مردم در پای صندوق‌های رای کم‌سابقه توصیف شده است.

از بین بیش از ۲۱ میلیون رأی‌دهنده واجد شرایط، ۱۲ میلیون نفر در این دوره از انتخابات شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مشارکت غیرمنتظره، جهش شدیدی نسبت به مشارکت پایین ۴۱ درصدی در انتخابات سال ۲۰۲۱ است.

انتظار می‌رود نتایج اولیه این انتخابات ظرف ۲۴ ساعت پس از بسته شدن حوزه‌ها اعلام شود و بر اساس پیش‌بینی‌ها حامیان محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، کرسی‌های زیادی به‌دست خواهند آورد، اما به اکثریت نمی‌رسند و باید با سایر گروه‌ها ائتلاف کنند.

بر اساس نظرسنجی‌ها محمد السودانی و ائتلاف شیعه تحت رهبری او پیشتاز هستند ولی به تنهایی نمی‌توانند اکثریت ۳۲۹ کرسی پارلمان را بدست آورند.

شرایطی ممکن است ماه‌ها مذاکرات پس از انتخابات بین احزاب شیعه، سنی مسلمان و کُرد برای تقسیم پست‌های دولتی و انتخاب نخست‌وزیر را به همراه داشته باشد.

السودانی در سال ۲۰۲۲ رهبری عراق را درست گرفت و در دوران او ثبات نسبی به آن کشور بازگشته است.

آمریکا، ترکیه، عربستان و ایران کشورهایی هستند که روند انتخابات و صف‌بندی‌های سیاسی را از نزدیک دنبال می‌کنند.

در سال‌های اخیر السودانی تلاش کرده توازنی بین کشورهای غربی و کشورهای منطقه به‌ویژه ایران و آمریکا در کشورش برقرار کند.

السودانی روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان هنگام رسیدن به یک حوزه رأی‌گیری در بغداد و هل دادن ویلچر مادرش برای شرکت در انتخابات، گفت: «این انتخابات اصل انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را تحت سیستم سیاسی جدید عراق تأیید می‌کند.»

حمزه حداد، تحلیلگر سیاسی گفته است مشارکت بالاتر، حتی اگر هنوز کمتر از ۶۲ مشارکت درصدی در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ باشد، «گامی مثبت برای عراق» است و نشان می‌دهد نفوذ مقتدی صدر «واقعاً به پیروانش محدود است».

رأی‌گیری امسال با غیبت صدر که میلیون‌ها پیرو وفادار در میان اکثریت شیعه عراق دارد، برگزار شد. سال ۲۰۲۱، صدر بزرگ‌ترین بلوک را در انتخابات پارلمانی عراق به دست آورد، اما پس از اختلاف با دیگر احزاب شیعه که به درگیری‌های مرگبار در بغداد منجر شد، از پارلمان کناره‌گیری کرد.

در سال‌هایی که نیروهای تحت رهبری آمریکا صدام حسینِ سنی‌مذهب را سرنگون کردند، اکثریت شیعه که مدت‌ها در این کشور سرکوب ‌شده بودند، بر عراق تسلط یافته‌اند و بیشتر آنها پیوند با کشور همسایۀ خود ایران را حفظ کرده‌اند.

بر اساس سنت سیاسی پس از دوران صدام حسین در عراق، در انتخابات این کشور، یک عرب شیعه پست قدرتمند نخست‌وزیری را به‌دست می‌آورد، یک عرب سنی رئیس پارلمان می‌شود و پست ریاست‌جمهوری که عمدتاً تشریفاتی است، به یک کرد می‌رسد.

انتخابات پارلمانی ۲۰ آبان، ششمین انتخابات مجلس از زمان حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ است که در پی آن حکومت صدام حسین سرنگون شد.

با این حال خبرگزاری فرانسه نوشته بسیاری از تحریم‌کنندگان به خبرنگاران این خبرگزاری گفتند انتخابات تغییر معناداری در زندگی روزمره‌شان ایجاد نخواهد کرد و «نمایشی است که فقط به نفع نخبگان سیاسی و قدرت‌های منطقه‌ای» تمام خواهد شد.

تحلیلگران می‌گویند دولت آینده عراق باید علاوه بر برقراری تعادل بین نفوذ آمریکا و ایران، ده‌ها گروه مسلح نزدیک‌ به ایران را مدیریت کرده و آنها را به رهبران این کشور پاسخگو کند تا بتواند دولت و کشور را مدیریت کند، این در حالی است که همزمان با فشار فزاینده واشینگتن برای برچیدن همان شبه‌نظامیان مواجه است.

عراق تا کنون توانسته از بدترین آشوب منطقه‌ای ناشی از جنگ غزه اجتناب کند، اما اگر نتواند شبه‌نظامیان همسو با ایران را مهار کند، با خشم آمریکا و اسرائیل مواجه خواهد شد.

منتخبان انتخابات همچنین با فشار داخلی برای ارائه بهبودهای ملموس در زندگی روزمره و جلوگیری از تشدید نارضایتی عمومی از فساد و بروز اعتراضات گسترده، مانند آنچه در تظاهرات گسترده ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ رخ داد، مواجه خواهند شد.

این کشور ۴۶ میلیونی از زیرساخت‌های ضعیف، خدمات عمومی ناکافی، سوءمدیریت و فساد رنج می‌برد.