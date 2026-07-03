دورخیز ایران برای «فروش نفت به ژاپن»؛ حجم صادرات کشورهای خلیج فارس صعودی شد

خبرگزاری رویترز روز جمعه ۱۲ تیر به نقل از سه منبع ایرانی و غربی گزارش داد که ایران مذاکراتی را برای فروش نفت به شرکت‌های ژاپنی آغاز کرده است.

این منابع گفته‌اند که خریداران احتمالی نفت ایران در ژاپن به دنبال معافیت طولانی‌تر از تحریم‌های ایالات متحده و تضمین شرایط ایمن کشتیرانی در خلیج فارس هستند.

ایالات متحده بر مبنای تفاهمنامه اخیرش با ایران، فروش نفت ایران را برای مدت ۶۰ روز مجاز اعلام کرد. تا پیش از این تفاهمنامه، صادرات نفت ایران مشمول تحریم‌های آمریکا قرار داشت. این تحریم‌ها باعث شد تا بسیاری از کشورهای آسیایی خریدار نفت ایران از جمله کره جنوبی، هند و ژاپن واردات نفت از ایران را متوقف کنند. چین در سال‌های اخیر، تنها خریدار اصلی نفت ایران بود.

معافیت فعلی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برای فروش نفت خام، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران تا آخر مردادماه معتبر است و هنوز وضعیت تمدید یا توقف این تحریم‌ها مشخص نیست.

رویترز می‌گوید وزارت امور خارجه ژاپن و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده به درخواستش برای پاسخ درباره این گزارش‌ها جوابی نداده‌اند.

افزایش صادرات نفت از خلیج فارس در ماه گذشته میلادی

همزمان با انتشار گزارش رویترز، داده‌های چند شرکت ناظر بر کشتیرانی جهانی نشان می‌‌دهد صادرات نفت از خلیج فارس در ماه گذشته میلادی، ژوئن بیش از ۳ میلیون بشکه نسبت به ماه قبل افزایش یافت و به بیش از ۱۰ میلیون بشکه در روز رسید. هرچند این رقم همچنان ۴۰ درصد کمتر از میزان معمول ماهیانه پیش از آغاز جنگ اخیر در خاورمیانه است.

تا پیش از جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل با ایران به صورت ماهیانه حدود ۱۶ و نیم میلیون بشکه نفت و میعانات در روز از خلیج فارس صادر می‌شد.

داده‌های شرکت کپلر نشان می‌دهد که صادرات ترکیبی نفت خام و میعانات از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، عراق و ایران در ماه ژوئن بیش از ۳ و نیم میلیون بشکه در روز افزایش یافته و به ۱۰ میلیون ۷۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

ورتکسا، یکی دیگر از شرکت‌های ناظر بر کشتیرانی، میزان صادرات نفت و مشتقات از خلیج فارس در ماه ژوئن را ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز تخمین زده است.

خبرگزاری رویترز می‌گوید امارات متحده عربی در افزایش صادرات نفت خلیج فارس پیشرو بود و به میلیون‌ها بشکه نفت خام سرگردان در خلیج فارس اجازه داد تا به بازارهای بین‌المللی برسند و و قیمت نفت را به سطح قبل از جنگ کاهش دهند.

داده‌های کپلر و ورتکسا نشان می‌دهد که صادرات امارات متحده عربی در ماه ژوئن بیش از ۱ میلیون بشکه در روز بالاتر از سطح ماه مه بود.

طبق گزارش کپلر، صادرات نفت خام عربستان سعودی در ماه ژوئن با ۷۶۸ هزار بشکه در روز افزایش به بیش از ۴ و نیم میلیون بشکه در روز رسید.

در طول جنگ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی بخشی از صادرات خود را از طریق خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می‌زدند، انجام دادند.

داده‌های ورتکسا نشان داد که صادرات عراق و کویت به حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت.

ورتکسا میزان صادرات نفت ایران در ماه ژوئن را ۶۴۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده است. این میزان نشانگر بیش از ۷۰ درصد افزایش در میزان صادرات نفت ایران است.

افزایش صادرات نفت از خاورمیانه به دنبال تفاهمنامه اخیر ایران و آمریکا رخ داده است. بر اساس این تفاهم‌نامه، ایران متعهد شده است که به مدت ۶۰ روز عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگهٔ هرمز را تضمین کند. در مقابل، آمریکا هم محاصره بنادر ایران را لغو کرد.

تنگه هرمز پیش از جنگ ۴۰ روزه محل عبور حدود ۲۰ درصد از نفت خام و گاز مایع مصرفی جهان بود و در پی مسدود شدن آن توسط ایران، علاوه بر بالا رفتن قیمت انرژی، کشورهای مختلف دچار کمبود شدند.

در پی امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا و بازگشایی این آبراه، قیمت نفت خام به سطح پیش از جنگ رسیده است.