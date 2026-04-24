آیا نمایش «اتحاد» میان طیفهای سیاسی در ایران واقعی است؟ گفتوگو با حسین رزاق
رئیسجمهور آمریکا روز سوم اردیبهشت در پیامی در شبکه اجتماعی تروثسوشال به وضعیت داخل ایران اشاره کرد و نوشت که تهران «در تعیین اینکه رهبرش چه کسی است با مشکل بسیار بزرگی روبهرو شده است». دونالد ترامپ گفته است، در ایران «تندروها» که به نوشته او «در میدان نبرد در حال شکست خوردن هستند»، با «میانهروها» که به گفته او «اصلاً هم چندان میانهرو نیستند اما در حال کسب احترام هستند» در یک درگیری داخلی هستند و این درگیری «کاملاً دیوانهکننده است». در واکنش به این اظهارات و همچنین گزارش تعدادی از رسانههای غربی بود که روسای سه قوه جمهوری اسلامی با انتشار پیام یکسانی در شبکه اجتماعی ایکس تلویحا اظهارات رئیسجمهور آمریکا درباره وجود دو جریان مختلف «تندرو» و «میانهرو» را رد کردند. در این متن که در حسابهای کاربری مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، و غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، منتشر شد، گفته شده که «در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد» و ادعا شده که همه در حال «تبعیت» از رهبر جمهوری اسلامی برای «پشیمان» کردن «متجاوز» هستند. یک روز بعد پیامهای مشابهی توسط افراد دیگری چون سعید جلیلی و حسن روحانی هم منتشر شد. کدام تصویر به واقعیتهای روزی زمین در ایران نزدیکتر است و این نمایش «اتحاد» در داخل ایران با چه هدفی دنبال میشود؟ ارزیابی حسین رزاق فعال سیاسی ساکن آلمان را در اینباره بشنوید.
اردیبهشت ۰۴, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
اردیبهشت ۰۴, ۱۴۰۵
موانع دستیابی به صلح میان اسرائیل و لبنان در گفتوگو با علی معموری
-
اردیبهشت ۰۴, ۱۴۰۵
منصوره بهکیش: راه مبارزه با اعدام «آگاهی رسانی» است
-
اردیبهشت ۰۴, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
اردیبهشت ۰۴, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۱:۰۰
-
اردیبهشت ۰۳, ۱۴۰۵
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰