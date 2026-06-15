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گفت‌وگو با امید معماریان درباره روایت رسانه‌ها و احزاب در آمریکا از تفاهم‌نامه ترامپ با ایران

گفت‌وگو با امید معماریان درباره روایت رسانه‌ها و احزاب در آمریکا از تفاهم‌نامه ترامپ با ایران
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گفت‌وگو با امید معماریان درباره روایت رسانه‌ها و احزاب در آمریکا از تفاهم‌نامه ترامپ با ایران

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در پی اعلام خبر دستیابی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم موقت، گزارش‌ها از قطبی شدن واکنش‌ها در آمریکا در بین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای به این تفاهمنامه حکایت دارد. در حالی که بسیاری از متحدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و رسانه‌های محافظه‌کار، این توافق را پیروزی دیپلماتیک و دستاورد مهم سیاست خارجی او می‌دانند، شماری از دموکرات‌ها آن را ضعیف، مبهم و حتی «سند تسلیم» توصیف کرده‌اند و خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات و تعهدات دو طرف شده‌اند. در این زمینه، ارزیابی امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکدهٔ داون «DAWN» در واشینگتن را جویا شده‌ایم.

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