قوه قضائیه برای دو تبعهٔ فرانسوی زندانی در ایران احکام سنگین صادر کرد

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ایران روز سهشنبه ۲۲ مهر اعلام کرد که برای دو تبعه فرانسوی بازداشتشده در ایران به اتهام جاسوسی برای «سرویس اطلاعاتی فرانسه» و اسرائیل احکام سنگین زندان صادر شده است.
براساس رای صادره حکم دادگاه بدوی، یکی از متهمان به شش سال زندان، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» در حکم «محاربه» محکوم شده است.
متهم دیگر نیز به اتهام «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل به تحمل ۱۷ سال حبس محکوم شده است.
خبرگزاری قوه قضائیه به نام متهمان اشاره نکرده است، ولی به نظر میرسد که اشاره آن به سِسیل کوهلر و شریک زندگیاش ژاک پاریس باشد که ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شدند. خانوادهٔ این دو نفر اتهامهای مقامات جمهوری اسلامی دربارهٔ جاسوسی را رد کردهاند.
فرانسه، ایران را متهم کرده است که کوهلر و پاریس را در شرایطی مشابه شکنجه در زندان نگه میدارد و اجازهٔ حفاظت کنسولی مناسب را به آنها نمیدهد.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی میگوید که هر دو متهم دارای تابعیت فرانسه و «کارمند سرویس اطلاعات فرانسه هستند» و احکام صادر شده به وکلای آنها ابلاغ شده است.
این در حالی است که عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، ۲۰ شهریور گفت که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعهٔ ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند.
او اظهار داشت: تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسویِ داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدواریم در روزهای آینده انجام شود.
خانم اسفندیاری، دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه، به دلیل پستهای ضداسرائیلی در شبکههای اجتماعی دستگیر شده است.
روز سوم مهر دادگاه بینالمللی دادگستری اعلام کرد که فرانسه پرونده خود در این دیوان علیه ایران بهدلیل نقض حق حفاظت کنسولی سِسیل کوهلر و ژاک پاریس را که بهار امسال طرح شده بود، پس گرفته است.
هفته گذشته وزیر خارجه فرانسه درباره آزادی این دو شهروند فرانسوی در ایران ابراز امیدواری کرد.
روز سهشنبه همچنین سخنگوی قوه قضائیه ایران با اشاره به پیگیریهای جمهوری اسلامی برای آزاد شدن مهدیه اسفندیاری خواستار آزادی فوری او توسط فرانسه شد.
نهادهای امنیتی ایران در سالهای اخیر دهها تبعه خارجی و دوتابعیتی را اغلب با اتهامات مرتبط با جاسوسی بازداشت کردهاند. گروههای حقوق بشری و کشورهای غربی تهران را متهم میکنند که از اتباع خارجی به عنوان گروگان و ابزار چانهزنی سیاسی استفاده میکند؛ اتهامی که ایران آن را رد میکند.