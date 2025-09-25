دیوان بین‌المللی دادگستری روز پنجشنبه سوم مهر شکایت فرانسه از ایران در مورد دو شهروند زندانی این کشور در ایران، را مختومه اعلام کرد.

فرانسه در ماه مه به‌دلیل بازداشت سسیل کوهلر ۴۰ ساله، و ژاک پاریس ۷۲ ساله، دادخواستی علیه تهران در دیوان بین‌المللی دادگستری ارائه کرده بود.

در این دادخواست آمده بود سیاست جمهوری اسلامی این است که اتباع فرانسوی که در ایران سفر می‌کنند را «به اتهام‌های مختلفِ مربوط به امنیت ملی» هدف قرار می‌دهد.

کوهلر و پاریس در ماه مه ۲۰۲۲ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شدند. خانواده‌هایشان وضعیت آن‌ها را به طور فزاینده‌ای ناامیدکننده توصیف کرده‌اند.

دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم خود اعلام کرده که فرانسه درخواست «توقف روند رسیدگی» را داده و این «با مخالفت ایران مواجه نشده است».

در دادخواست فرانسه، ایران به «نقض جدی و مکرر» تعهداتش ذیل کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی متهم شده است.

هر دو کشور عضو این معاهده هستند که دسترسی کنسولی را تنظیم می‌کند.

فرانسه در ماه ژوئیه به دادگاه اعلام کرد که نگران «آسیب جبران‌ناپذیر» به کوهلر و پاریس است و هشدار داد که اتهامات جدید می‌تواند آن‌ها را در معرض مجازات اعدام قرار دهد.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، شامگاه ۲۰ شهریور در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران گفت که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعهٔ ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند.

او اظهار داشت: تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسویِ داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدواریم در روزهای آینده انجام شود.

خانم اسفندیاری، دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه، به دلیل پست‌های ضداسرائیلی در شبکه‌های اجتماعی دستگیر شده است.

ایران بارها درخواست آزادی او را داده و استدلال کرده که به «ناحق» بازداشت شده است.

کوهلر و پاریس در میان حدود ۲۰ اروپایی بازداشت شده در ایران هستند، از جمله لنارت مونترل، جوان ۱۹ ساله فرانسوی-آلمانی که در حال دوچرخه‌سواری از اروپا به آسیا بود و در ماه ژوئن، در جریان جنگ ۱۲ روزهٔ بین ایران و اسرائیل، در ایران بازداشت شد.