یک مقام وزارت بهداشت ایران در گفتوگو با روزنامه شرق صحت عکسهای «دردناک» که از کوچه پشت بیمارستان الغدیر در تهران منتشر شد و اجسادی را نشان میدهد که در پی سرکوب مرگبار پنجشنبه، ۱۸ دیماه، رها شده بودند تأیید کرد.
هفته گذشته کانال خبری «وحید آنلاین» در شبکههای اجتماعی عکسهایی از چندین جسد منتشر کرد که پیچیده در پتو یا ملافه و پارچه در کوچهای میان دو ساختمان رها شدهاند.
در غیاب گزارشهای رسمی و سانسور و محدودیت کار رسانهها، خبری در شبکههای اجتماعی منتشر شد حاکی از این که اجساد این چند معترض در پی سرکوب مرگبار دو روز ۱۸ و ۱۹ دیماه رها شدهاند.
سپس یک شهروند جسد خواهر خود را در میان این اجساد شناسایی و نام او را «آیدا عقیلی» اعلام کرد.
حال حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت بهداشت، در پاسخ به پرسشهای روزنامه شرق درستی این عکسها را تأیید کرده و گفته است که اجساد به دلیل کمبود جا در خارج از ساختمان بیمارستان رها شده و بعدا به کهریزک منتقل شدهاند.
کرمانپور با ارائه آماری از تعداد مجروحانی که پنجشنبه شب ۱۸ دیماه به این بیمارستان اعزام شدهاند به روزنامه «شرق» گفته است: «میدان الغدیر یکی از نقاط شلوغ شب هجدهم دیماه بود. به همین دلیل هم افراد زیادی را از آن نقطه به نزدیکترین مرکز درمانی همان حوالی رساندند که طبعا مقصد میشود بیمارستان الغدیر.»
پیشتر نشریه تایم گزارش داده بود که در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ دیماه، همزمان با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای آمدن مردم به خیابانها، آن قدر مخالف حکومت در خیابانها کشته شده که جمع کردن اجساد از توان مأموران حکومت خارج بوده و ذخیره کیسههای جسد ته کشیده است.
به گفته دو مقام ارشد وزارت بهداشت ایران، تعداد اجساد آن قدر بوده که دیگر آمبولانس برای انتقال آنها جوابگو نبوده و به همین دلیل مأموران به سراغ کامیونهای ۱۸ چرخ رفتهاند.
حسین کرمانپور در همین زمینه گفته است: «میدان الغدیر یکی از نقاط شلوغ شب هجدهم دیماه بود. به همین دلیل هم افراد زیادی را از آن نقطه به نزدیکترین مرکز درمانی همان حوالی رساندند که طبعا مقصد میشود بیمارستان الغدیر. در نتیجه یک بیمارستان کوچک با موج عظیمی از مجروحان و فوتیها روبهرو میشود.»
بیمارستان الغدیر تهران در حوالی میدان رسالت در شرق این شهر قرار دارد.
به گفته این مقام، «حدود ۱۵۰ مجروح به این بیمارستان مراجعه میکنند و همچنین پیکر ۳۶ نفر فوتی را به همین بیمارستان میرسانند. این در حالی است که سردخانه بیمارستان الغدیر تنها ظرفیت پنج فوتی را داشته است.»
کرمانپور در ادامه میگوید: «بنابراین، تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی که از قضا بسیار هم دردناک است، دور از واقعیت نیست و صحت دارد.»
مدیر و مسئول فنی بیمارستان از پاسخ به پرسشهای شرق در این باره خودداری کردهاند. همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز که خود پزشک است تنها گفته است: «نسبت به همه این ماجراها بسیار آزردهخاطرم، حرف دیگری نمیتوانم بزنم. حتی امکان پیگیری این تصاویر هم وجود نداشت.»
هفتهنامه تایم روز یکشنبه، پنجم بهمنماه، به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران گزارش داده بود که در دو روز ۱۸ و ۱۹ دیماه که سرکوب خونین به دست حکومت به اوج خود رسید «احتمالا تا ۳۰ هزار نفر» در خیابانهای شهرهای مختلف کشته شدهاند.
رئیسجمهور آمریکا هم روز جمعه اول اسفند اعلام کرد که در اعتراضات دیماه ایران «در مدتی کوتاه» ۳۲ هزار نفر کشته شدند. این نخستین بار است که دونالد ترامپ بهصراحت به تعداد کشتهشدگان اعتراضات گسترده اخیر در ایران اشاره میکند.
با این حال حکومت ایران اصرار دارد که در طول اعتراضات دی ماه امسال ۳۱۱۷ نفر، با احتساب مأموران حکومتی، کشته شدهاند، آماری که هیچ یک از سازمانهای مستقل حقوق بشری و دیگر دولتها مستند نمیدانند. تمام نهادهای حقوق بشری اعلام کردهاند تعداد جانباختگان بسیار بیشتر است.