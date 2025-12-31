حجت کلاشی: جمهوری اسلامی روز به روز بیشتر به یک ساختار مافیایی بدل شده است

اعتراضات روزهای اخیر روز چهارشنبه به شهر فسا در استان فارس رسید و بر اساس ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و برخی از تصاویر نیز درگیری ماموران انتظامی با معترضان و شلیک به سوی آنها را نشان می‌دهد. تجمعات اعتراضی به برخی از دانشگاههای ایران نیز کشیده شد. به نظر می رسد که حاکمان ایران بخش اقتصادی اعتراضات را برحق می دانند اما اعتراض به حکومت را جایز ندانسته و با آن برخورد می کنند. حجّت کلاشی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در گفت‌وگو با رادیوفردا تحلیلی دارد بر دیدگاه حکومت به این تمایز میان اعتراضات معیشتی و حکومتی.