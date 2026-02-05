حشمت الله کایدی، ‌پدر حسین کایدی، در مصاحبه با رادیوفردا می‌گوید پسر جوانش شب ۱۹ دی در مقابل در خانهٔ مسکونی‌شان در اندیمشک، استان خوزستان، هدف گلوله جنگی قرار گرفته و جان باخته است. آقای کایدی افزود که گلوله به قلب فرزندش اصابت کرده بود و او در حیاط منزل مسکونی‌شان در آغوش مادر و مقابل چشمان پدرش جان باخت. حسین کایدی متولد ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ بود. در کنکور در رشتهٔ کامپیوتر قبول شده بود اما دوست داشت در کنکور پزشکی شرکت کند و پزشک شود. پدرش می‌گوید که از فرمانداری اندیمشک به خانه مسکونی آن‌ها رفته و از آن‌ها خواسته بودند که فرزندشان را بسیجی و شهید اعلام کنند که آن‌ها نپذیرفتند و گفته‌اند که خواستار معرفی قاتل فرزندشان هستند.