گفتوگو با پدر حسین کایدی: در مقابل در خانهمان، به قلبش شلیک کردند
حشمت الله کایدی، پدر حسین کایدی، در مصاحبه با رادیوفردا میگوید پسر جوانش شب ۱۹ دی در مقابل در خانهٔ مسکونیشان در اندیمشک، استان خوزستان، هدف گلوله جنگی قرار گرفته و جان باخته است. آقای کایدی افزود که گلوله به قلب فرزندش اصابت کرده بود و او در حیاط منزل مسکونیشان در آغوش مادر و مقابل چشمان پدرش جان باخت. حسین کایدی متولد ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ بود. در کنکور در رشتهٔ کامپیوتر قبول شده بود اما دوست داشت در کنکور پزشکی شرکت کند و پزشک شود. پدرش میگوید که از فرمانداری اندیمشک به خانه مسکونی آنها رفته و از آنها خواسته بودند که فرزندشان را بسیجی و شهید اعلام کنند که آنها نپذیرفتند و گفتهاند که خواستار معرفی قاتل فرزندشان هستند.
از همین مجموعه
-
بهمن ۱۵, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
-
بهمن ۱۵, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
-
بهمن ۱۵, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-