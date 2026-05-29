جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ تهران ۲۰:۲۸

چشم‌انداز دسترسی به اینترنت برای شهروندان ایرانی در گفت‌وگو با اشکان خسروپور

بعد از آنکه دولت در ایران دستور «بازگشایی» اینترنت را صادر کرد و به ۸۸ روز سیاست قطع دسترسی همگانی به اینترنت پایان داد، حالا بخشی از کاربران ایرانی به مدد ابزار مختلف مقابله با فیلترینگ و وی‌پی‌ان به فضای اینترنت جهانی بازمی‌گردند. داگ مادوری مدیر شرکت کِنتیک که میزان دسترسی ایرانیان به اینترنت را به صورت روزانه دنبال می‌کند در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس می‌گوید «سطح ترافیک ورودی به ایران به ۶۰ درصد سطح قبل از ۸ ژانویه رسیده است» و افزود «ایران ممکن است وارد مرحله‌ای شود که شبیه به بهبود نسبی (۲۷ ژانویه تا ۲۸ فوریه- زمان آغاز جنگ) است که مشخصه آن بی‌ثباتی و قطعی‌های نامنظم است». این مشاهده در حالی مطرح شده که شورای اطلاع رسانی دولت در بیانیه‌ای که روز هشتم خرداد منتشر کرده یک «اقلیت پرهیاهو» را متهم کرده است که «جلوی دسترسی به اینترنت ایستاد». آیا این رویکرد حاکی از اختلاف در حاکمیت جمهوری اسلامی در زمینه دسترسی به اینترنت است؟ وضعیت کنونی «دسترسی» را چگونه باید توصیف کرد. ارزیابی اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه را در این زمینه بشنوید.

