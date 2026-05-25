ساعتی بعد از آغاز جنگ در ایران در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴، دسترسی به اینترنت برای مردم ایران هم قطع شد و همچنان عموم مردم ایران، به غیر از آن‌هایی که به نوعی از اینترنت طبقاتی یا اینترنت استارلینک دسترسی دارند یا توان خرید وی‌پی‌ان‌های گران‌قیمت را دارند، قطع است. حالا در ۸۷ روز گذشته، هر روز از پیامدهای این قطع بودن اینترنت شنیده‌ایم. کسب و کارهایی که مختل شده یا از بین رفته است. روابطی که در دو سوی مرزها قطع شده است. علم‌آموزی با مشکل مواجه شده است. و در این میان یکی از گرو‌ه‌هایی که قطع اینترنت به همه ابعاد زندگی آن‌ها سایه افکنده، افراد دارای معلولیت هستند. نگین حسینی ، کنشگر و پژوهشگر حقوق افراد دارای معلولیت که در ایالت ایندیانای آمریکا مدرس دانشگاه است به رادیوفردا از وضعیت زندگی افراد دارای معلولیت پس از قطع اینترنت، چالش‌های چندگانه زندگی آن‌ها و دلایل بی‌توجهی به این حوزه می‌گوید.