علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، روز شنبه، ۱۶ اسفندماه، آمریکا، اسرائیل و برخی کشورهای منطقه را متهم کرد که هدف‌شان از حمله نظامی «فروپاشی و تجزیه ایران» بوده است.

او در یک مصاحبه تلویزیونی در هشتمین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران گفت مسئله این کشورها ایجاد یک «تغییر جزئی» در ایران نبود و مدعی شد: «هدف آن‌ها تجزیه ایران بود.»

او گفت: «هدف اصلی آمریکا و متحدانش تجزیه ایران بود، اما انسجام ملت و مدیریت کشور این طرح را ناکام گذاشت.»

در حالی که تنها یک هفته از آغاز جنگ گذشته، علی لاریجانی طوری در این باره اظهار نظر کرده است که گویی خطر تجزیه کشور اکنون گذشته و حکومت جمهوری اسلامی توانسته است در روزهای گذشته طرحی را که ادعا می‌کند آمریکا و اسرائیل داشته‌اند خنثی کند.

همزمان با اظهار نظر این مقام عالی‌رتبه جمهوری اسلامی، نخست وزیر اسرائیل در پیامی خطاب به مردم ایران تأکید کرد که «ما نمی‌خواهیم ایران را تقسیم کنیم، ما می‌خواهیم ایران را آزاد کنیم».

حساب «اسرائیل به فارسی»، صفحه رسمی وزارت امور خارجه اسرائیل، در شبکهٔ ایکس روز شنبه از قول بنیامین نتانیاهو، نخست‌ وزیر این کشور، خطاب به مردم ایران نوشت: «لحظه سرنوشت‌ساز نزدیک است، اما در آن لحظه، کار با شماست، با مردم شجاع و ستم‌دیده ایران. ما نمی‌خواهیم ایران را تقسیم کنیم، ما می‌خواهیم ایران را آزاد کنیم.»

نتانیاهو در ادامه پیام خود می‌گوید: «در آن لحظه که شما سرنوشت خود را در دست بگیرید، دو ملت دوست خواهند بود، همان‌طور که امروز در کشورهای جهان پرچم اسرائیل با پرچم شیر و خورشید در کنار هم می‌درخشند.»

علی لاریجانی روز شنبه همچنین اظهار داشت که دولت دونالد ترامپ قصد داشته الگویی مانند اقدام علیه نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، را در ایران پیاده کند.

او گفت که آمریکایی‌ها «تصور می‌کنند همان الگوهایی که در برخی کشورها مانند ونزوئلا تجربه کرده‌اند، در ایران نیز قابل تکرار است، در حالی که در اینجا تفکر و شرایط کاملاً متفاوت است».

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همچنین ادعا کرد که واشینگتن به این دلیل با برخی گروه‌های کرد تماس گرفته که آنها را برای عملیات نظامی در ایران تحریک کند.

لاریجانی در ادامه با لحنی آشتی‌جویانه گفته است:‌ «کردها قومی بسیار اصیل و ریشه‌دار در ایران هستند، ممکن است در طول زمان اختلافاتی وجود داشته باشد، اما این اقوام به‌خوبی می‌دانند که آمریکا در کشورهای منطقه، از جمله در سوریه، چه رفتارهایی داشته است و به همین دلیل فریب چنین طرح‌هایی را نخوردند.»

دونالد ترامپ پس از آغاز حملات هوایی علیه ایران با مسعود بارزانی و بافل طالبانی، رهبران دو جریان اصلی در کردستان عراق، گفت‌وگو کرده بود،‌ اما روز شنبه اعلام کرد که به دنبال گزینه ورود شبه‌نظامیان کرد مسلح در بحبوحه حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران نیست و آن را رد کرده است.

رئیس جمهور آمریکا در عین حال روز شنبه در پاسخ به این پرسش که «فکر می‌کنید وقتی همه این‌ها تمام شود، نقشه ایران همان‌طور که هست باقی بماند» گفت:‌ «نمی‌توانم به شما بگویم، احتمالاً نه.»

دونالد ترامپ توضیح بیشتری درباره این موضوع که می‌تواند به‌مثابه نقض تمامیت ارضی ایران در آینده باشد، نداد.