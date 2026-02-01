در میانه تلاش فراوان مقام‌های جمهوری اسلامی برای مذاکره و کاستن از فشار آمریکا، رهبر حکومت به دونالد ترامپ هشدار داد که این بار اگر جنگی به راه بیفتد «جنگ منطقه‌ای» خواهد بود.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه، ۱۲ بهمن، همزمان با آغاز یک «دهه فجر» دیگر در آستانه سالگرد انقلاب سال ۱۳۵۷ برای جمعی از مردم سخن می‌گفت.

او در این سخنرانی با اشاره به تهدیدهای اخیر رئیس جمهور آمریکا گفت: «آمریکایی‌ها بدانند اگر جنگی راه بیندازند، این‌ بار جنگ منطقه‌ای خواهد بود.»

خبرگزاری ایسنا در ادامه به نقل از او نوشت: «ما شروع‌کننده نیستیم و نمی‌خواهیم به کشوری حمله کنیم، اما ملت ایران در مقابل کسی که حمله و اذیت کند، مشت محکمی به او خواهد زد.»

تهدیدهای جدید خامنه‌ای را می‌توان ادامه موضع‌گیری و هشدار دیگر مقام‌های عالی‌رتبه حکومت ایران به همسایگان کشور در منطقه دانست که گفته‌اند در صورت بروز درگیری، جنگ به داخل مرزهای ایران منحصر نشده و حتما به دیگر کشورهای منطقه هم که میزبان نیروهای آمریکایی هستند سرریز خواهد کرد.

در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف، ارتش ایالات متحده علاوه بر ناوهای جنگی، تعداد قابل توجهی هواپیمای جنگنده و سوخت‌رسان در منطقه مستقر کرده است.

احتمال حمله به خاک ایران پس از آن مطرح شد که ترامپ در واکنش به دور تازه اعتراضات در کشور به معترضان ایرانی وعده داد که به آنها کمک خواهد کرد. او ابتدا از حکومت جمهوری اسلامی خواست که معترضان را نکشد و سپس هشدار داد که اعدام نکند. او این خواسته را شامگاه دهم بهمن نیز تکرار کرد.

این در حالی است که سرکوب خشونت‌بار اعتراضات دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی ایران، به گفته نهادهای حقوق بشری هزاران کشته به جا گذاشته است. هفته‌نامه تایم گزارش داده که تعداد کشته‌شدگان «احتمالا تا ۳۰ هزار نفر» بوده است.

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه گذشته هم اعلام کرده بود که ضرب‌الاجلی برای ایران تعیین کرده که فقط مقام‌های ایرانی از آن مطلع‌اند. او تصریح کرده بود که مقام‌های ایرانی «می‌خواهند به توافق برسند.»

آقای ترامپ طی روزهای اخیر در چند نوبت خواستار آمدن ایران به پای میز مذاکره دربارهٔ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و گفته اگر تهران از این کار سر باز بزند، آمریکا شدیدتر از تابستان امسال حمله خواهد کرد.

علی خامنه‌ای روز یک‌شنبه در پاسخ به این گونه تهدیدها گفته است: «در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرف‌هایشان تهدید می‌کردند و می‌گفتند همه گزینه‌ها روی میز است؛ از جمله گزینه جنگ. حالا این آقا (ترامپ) هم مرتباً ادعا می‌کند ناو آوردیم و غیره. ملت ایران را از این چیزها نباید ترساند.»

با این حال تمامی اخبار و شواهدی که از ایران می‌رسد حکایت از آن دارد که حکومت جمهوری اسلامی تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا را کاملا جدی گرفته و سخت در تلاش هستند تا پیش از هر گونه حمله از بار تنش بکاهند.

از همین رو روزهای جمعه و شنبه گذشته روزهای پرکاری برای عباس عراقچی، وزیر خارجه، و علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بود: عراقچی به ترکیه سفر کرد و برگشت، لاریجانی به روسیه سفر کرد و برگشت، و سپس هر دو میزبان نخست وزیر قطر بودند که با دولت ترامپ روابطی حسنه دارد.

علی لاریجانی روز شنبه در شبکه ایکس نوشت: «برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است.»

این پیام تأییدی بود بر گفته‌های ترامپ مبنی بر مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم تهران با واشینگتن، با این حال خامنه‌ای که همواره دست‌کم در انظار با مذاکره با آمریکا مخالفت کرده روز یک‌شنبه هیچ اشاره‌ای به مذاکره با دولت ترامپ نکرده است.