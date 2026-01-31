دونالد ترامپ روز شنبه ۱۱ بهمن گفت که ایران «در حال مذاکره» با ایالات متحده است و یادآوری کرد در نوبت پیشین مذاکرهٔ طرفین، آمریکا برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس نیوز گفت: «آخرین باری که [ایرانی‌ها با ایالات متحده‏‏] مذاکره کردند، مجبور شدیم برنامهٔ هسته‌ای‌شان را از بین ببریم... حالا خواهیم دید چه می‌شود.»

آقای ترامپ در پاسخ به پرسشی دیگر اعلام کرد که ایالات متحده نمی‌تواند برنامه‌های خود دربارهٔ ایران را با متحدانش، کشورهای عربی در خلیج فارس، در میان بگذارد و افزود: «اگر برنامه را به آن‌ها بگویم، تقریباً به بدیِ این است که برنامه را به شما گفته باشم.»

او افزود: «برنامه این است که [ایران] با ما در حال گفت‌وگو است ببینیم آیا می‌توانیم کاری انجام دهیم یا نه؛ در غیر این صورت، خواهیم دید چه می‌شود.»

دونالد ترامپ بار دیگر یادآوری کرد که آمریکا ناوگان بزرگی را به سمت ایران روانه کرده است.

رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه هم اعلام کرده بود که ضرب‌الاجلی برای ایران تعیین کرده که فقط مقام‌های ایرانی از آن مطلع‌اند. او تصریح کرده بود که مقام‌های ایرانی «می‌خواهند به یک توافق برسند.»

آقای ترامپ طی روزهای اخیر در چند نوبت خواستار آمدن ایران پای میز مذاکره دربارهٔ برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شده و گفته اگر تهران از این کار سر باز بزند، آمریکا شدیدتر از تابستان امسال حمله خواهد کرد.

این در حالی است که وزیر دفاع عربستان سعودی روز جمعه در واشینگتن با مقام‌های آمریکایی دیدار کرده بود.

ساعتی پیش از مصاحبه دونالد ترامپ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران مدعی پیشرفت در مذاکرات با آمریکا شد.

علی لاریجانی در شبکه ایکس نوشت: «برخلاف فضاسازی‌‌ِ جنگ رسانه‌ای تصنعی، شکل‌گیری ساختاری برای مذاکرات در حال پیشرفت است.»

او توضیح بیشتری در این باره نداد. لاریجانی روز جمعه در سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دیدار کرده بود.

روز شنبه برخی رسانه‌های داخل ایران نیز از سفر چندساعتهٔ وزیر خارجه قطر به تهران خبر دادند و نوشتند: «وزیر خارجه قطر آمد، پیامی رساند و تهران را ترک کرد.»

این رویداد را هیچ‌یک از منابع رسمی دو طرف تأیید نکردند.

عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، که روز جمعه به ترکیه سفر کرده بود، همچون اظهارات مکرر خود در چندین ماه گذشته گفت ایران آمادهٔ مذاکره «عادلانه» درباره برنامه هسته‌ای خود است، اما در مورد برنامه موشکی و مسائل دفاعی مذاکره نخواهد کرد.

در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف، ارتش ایالات متحده علاوه بر ناوهای جنگی، تعداد قابل توجهی هواپیمای جنگنده و سوخت‌رسان در منطقه مستقر کرده است.

احتمال حمله به خاک ایران پس از آن مطرح شد که ترامپ در واکنش به دور تازه اعتراضات در کشور به معترضان ایرانی وعده داد که به آنها کمک خواهد کرد. او ابتدا از حکومت جمهوری اسلامی خواست که معترضان را نکشد و سپس هشدار داد که اعدام نکند. او این خواسته را شامگاه دهم بهمن نیز تکرار کرد.

این در حالی است که سرکوب خشونت‌بار اعتراضات دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی ایران، به گفته نهادهای حقوق بشری هزاران کشته به جا گذاشته است. هفته‌نامه تایم گزارش داده که تعداد کشته‌شدگان «احتمالا تا ۳۰ هزار نفر» بوده است.