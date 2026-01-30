وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه ۱۰ بهمن در استانبول گفت تهران آمادۀ ازسرگیری مذاکرات با آمریکا است، اما تأکید کرد ایران حاضر نیست بر سر مسائل دفاعی و موشکی گفتوگو کند.
این در حالی است که رئیسجمهور ترکیه برای میانجیگری بین ایران و ایالات متحده اعلام آمادگی کرده است.
عباس عراقچی که همزمان با ادامۀ تلاشهای کشورهای منطقه برای جلوگیری از درگیری نظامی ایران و آمریکا به ترکیه سفر کرده است، گفت: «اگر مذاکرات منصفانه و عادلانه باشد، ایران آمادۀ مشارکت در چنین گفتوگوهایی است.»
او در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجۀ ترکیه با بیان این که تهران آمادۀ «اعتمادسازی» دربارۀ برنامه هستهای خود است، افزود: «باید قاطعانه بگویم توانمندی دفاعی ایران و موشکهای ایران هرگز موضوع هیچ مذاکرهای نخواهد بود.»
آقای عراقچی اعلام کرد که در حال حاضر هیچ گفتوگویی میان تهران و واشینگتن برنامهریزی نشده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در آخرین موضعگیری خود گفته که ایران باید برنامه هستهای خود را متوقف کند و دست از کشتار معترضان بردارد. او شامگاه پنجشنبه تأکید کرد که این دو خواسته را در مذاکره با مقامهای ایرانی به آنها منتقل کرده است.
این در حالی است که ایالات متحده یک ناو جنگی دیگر به خاورمیانه اعزام کرده و وزیر دفاع آمریکا گفته است ارتش آمادۀ اجرای هر تصمیمی است که رئیسجمهور اتخاذ کند.
یکی از مطالبات اصلی آمریکا برای ازسرگیری مذاکرات با ایران، محدود کردن برنامه موشکی جمهوری اسلامی است؛ موضوعی که یک مقام ارشد ایرانی هفتۀ گذشته به خبرگزاری رویترز گفت و ایران آن را رد میکند.
به گفته وزیر خارجۀ ایران، متحدان منطقهای از جمله ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی درگیر تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تقابل نظامی میان واشنگتن و تهران هستند.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه نیز در نشست خبری روز جمعه مدعی شد که اسرائیل در تلاش است ایالات متحده را برای انجام حمله نظامی علیه ایران «متقاعد کند».
او تأکید کرد: «این تلاشهای اسرائیل میتواند به ثبات منطقه که همین حالا نیز شکننده است، آسیبهای جدی وارد کند.»
پیشنهاد اردوغان برای میانجیگری
از سوی دیگر رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، روز جمعه در گفتوگوی تلفنی با همتای ایرانی خود برای میانجیگری بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده اعلام آمادگی کرد.
دفتر رئیسجمهور ترکیه اعلام کرد که او در این گفتوگو تصریح کرده آنکارا برای کمک به کاهش تنش و حلوفصل مسائل، آماده است «نقش تسهیلکننده» میان ایران و آمریکا ایفا کند.
این در حالی است که وزیر خارجه ایران بعد از دیدار با همتای ترکیهای خود عصر روز جمعه با آقای اردوغان نیز دیدار کرد.
نهاد ریاستجمهوری ایران نیز اعلام کرد مسعود پزشکیان در گفتوگو با رئیسجمهور ترکیه گفته است موفقیت مذاکرات در گرو «کنار گذاشتن تحرکات و اقدامات جنگافروزانه و تهدیدآمیز در منطقه» است.
تنش میان آمریکا و ایران در حالی بالا گرفته که دونالد ترامپ روز هشتم بهمن خبر داد ناوگانی عظیم در حال حرکت به سوی ایران است و این ناوگان در صورت لزوم، آماده انجام مأموریت خود «با سرعت و خشونت» است.
رئیسجمهور آمریکا در عین حال ابراز امیدواری کرد که ایران هرچه زودتر «پای میز مذاکره بیاید» و دربارهٔ یک توافق منصفانه و عادلانه مذاکره کند، بدون سلاح هستهای، که به نفع همه طرفین باشد.