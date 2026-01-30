دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خبر داد که در گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی در ایران دو چیز از آنها خواسته است: هستهای موقوف و دست از کشتن معترضان بردارید.
خبرنگار شبکه سیبیاس پنجشنبه شب، ۹ بهمن، در شبکه ایکس خبر داد که ترامپ «در چند روز اخیر» با مقامهای ایران گفتوگوهایی داشته و مذاکرات بیشتری هم خواهد داشت.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به پرسش این خبرنگار میگوید: «دو چیز به آنها گفتم، اول اینکه هستهای بی هستهای؛ و دوم این که کشتن معترضان را متوقف کنید... باید اقدام کنند.»
دونالد ترامپ در حالی از انجام مذاکره با مقامهای حکومتی در ایران خبر داده که حکومت ایران، از جمله عباس عراقچی، وزیر خارجه، در مقابل تکذیب کرده است که با دولت آمریکا تماسهایی برقرار شده و دو طرف مذاکره کردهاند.
عراقچی روز چهارشنبه هفته جاری در حاشیه نشست هیئت دولت در عین حال افزود: «البته کشورهایی بهعنوان واسطه در حال تلاش و رایزنی [برای مذاکره با آمریکا] هستند که با آنها در تماس هستیم».
ترامپ که پنجشنبه شب در مراسم رونمایی از فیلم مستند «ملانیا»، همسرش، با خبرنگاران گفتوگو میکرد همچنین ابراز امیدواری کرد که مجبور به استفاده از قوای نظامی به خلیج فارس اعزام کرده نشود.
در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانههای داخلی و بینالمللی تبدیل شده و دونالد ترامپ پیش از اظهار نظر تازه خود گفته بود: «همین حالا یک ناوگان زیبای دیگر هم به شکلی زیبا در حال حرکت به سوی ایران است. بنابراین باید ببینیم چه میشود».
احتمال حمله به خاک ایران پس از آن مطرح شد که ترامپ در واکنش به دور تازه اعتراضات در کشور به معترضان ایرانی وعده داد که به آنها کمک خواهد کرد. او ابتدا از حکومت جمهوری اسلامی خواست که معترضان را نکشد و سپس هشدار داد که اعدام نکند.
هفتهنامه تایم روز یکشنبه، پنجم بهمنماه، به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد که در دو روز ۱۸ و ۱۹ دیماه که سرکوب خونین به دست حکومت به اوج خود رسید «احتمالا تا ۳۰ هزار نفر» در خیابانهای شهرهای مختلف کشته شدهاند.
رئیسجمهور ایالات متحده روز چهارشنبه هشتم بهمن هم هشدار داده بود که ناوگانی عظیم در حال حرکت به سوی ایران است و این ناوگان در صورت لزوم، آماده انجام مأموریت خود «با سرعت و خشونت» است.
او همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران هرچه زودتر «پای میز مذاکره بیاید» و دربارهٔ یک توافق منصفانه و عادلانه مذاکره کند، بدون سلاح هستهای، که به نفع همه طرفین باشد.
رئیسجمهور آمریکا پنجشنبه شب بار دیگر تأکید کرد: «با آنها گفتوگو کردهام و دارم باز هم برایش برنامهریزی میکنم. بله، کشتیهای خیلی بزرگ و قدرتمندی داریم که همین الان دارند به طرف ایران حرکت میکنند و عالی خواهد شد اگر مجبور به استفاده از آنها نشویم.»
ایالات متحده اول تیرماه امسال در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل، به سه تأسیسات مهم هستهای ایران شامل نطنز، فردو و فرآوری اورانیوم اصفهان حمله کرد و به گفته آقای ترامپ، آنها را «مطلق و کامل نابود کرد».