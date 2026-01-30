دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز پنجشنبه ۱۰ بهمن گفت که از نظر او ایران می‌خواهد برای جلوگیری از اقدام نظامی، با ایالات متحده به توافق برسد و افزود که ضرب‌الاجلی محرمانه برای تهران تعیین کرده است.

او در دفتر کار خود در کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «می‌توانم این را بگویم که آن‌ها می‌خواهند به یک توافق برسند.»

وقتی از آقای ترامپ پرسیده شد آیا ضرب‌الاجلی تعیین کرده است یا نه، پاسخ داد: «بله، تعیین کرده‌ام» و سپس افزود که «این‌که آن ضرب‌الاجل دقیقاً چیست را فقط خودشان به‌طور دقیق می‌دانند.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اعلام کرد «ناوگان» آمریکا که در راه رسیدن به ایران است، بزرگ‌تر از نیرویی است که او برای سرنگونی رهبر ونزوئلا اعزام کرده بود.

دونالد ترامپ در این‌باره گفت: «ما همین حالا یک ناوگان بزرگ... به سمت ایران در حرکت داریم؛ حتی بزرگ‌تر از آنچه در ونزوئلا داشتیم.»

او افزود: «امیدوارم به توافق برسیم. اگر به توافق برسیم، خوب است. اگر به توافق نرسیم، خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد.»

آقای ترامپ که در روزهای اعتراضات دی‌ماه ایران درباره کشتار معترضان به جمهوری اسلامی هشدار داده بود، به آنچه تصمیم ایران برای توقف اعدام معترضان خواند، به‌عنوان نشانه‌ای استناد کرد که نشان می‌دهد تهران آماده همراهی است.

او از پاسخ به این پرسش که اگر ایران به توافق نرسد، آیا قصد دارد عملیاتی مشابه ونزوئلا که در آن نیروهای آمریکایی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور این کشور، را بازداشت کردند را تکرار کند یا نه، خودداری کرد و گفت: «نمی‌خواهم دربارهٔ هیچ چیزی که به اقدامات نظامی من مربوط می‌شود صحبت کنم.»

آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه خبر داده بود که در گفت‌وگو با مقام‌های جمهوری اسلامی در ایران دو چیز از آن‌ها خواسته است: هسته‌ای موقوف و دست از کشتن معترضان بردارید.

دونالد ترامپ در حالی از انجام مذاکره با مقام‌های حکومتی در ایران خبر داده که حکومت ایران، از جمله عباس عراقچی، وزیر خارجه، انجام مذاکره و گفت‌وگو را تکذیب کرده‌اند.

آقای عراقچی که روز جمعه به ترکیه سفر کرده بود، در یک نشست خبری اعلام کرد ایران آماده مذاکره با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای است اما بر سر مسائل دفاعی و موشکی گفت‌وگو نخواهد کرد.

در روزهای اخیر احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه حکومت ایران به موضوع مهم رسانه‌های داخلی و بین‌المللی تبدیل شده و بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه‌های مختلف، ارتش ایالات متحده علاوه بر ناوهای جنگی، تعداد قابل توجهی هواپیمای جنگنده و سوخت‌رسانه در منطقه مستقر کرده است.

همچنین روز جمعه یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا در بندر ایلات اسرائیل در جنوب این کشور پهلو گرفت؛ اقدامی که هم‌زمان با افزایش تنش‌ها میان واشینگتن و تهران صورت گرفته است.

وب‌سایت خبری «ینت» به نقل از منابع نظامی اسرائیل گزارش داد که این ناوشکن وارد بندری در خلیج عقبه، نزدیک مرزهای اسرائیل با مصر و اردن، شده است.

احتمال حمله به خاک ایران پس از آن مطرح شد که ترامپ در واکنش به دور تازه اعتراضات در کشور به معترضان ایرانی وعده داد که به آنها کمک خواهد کرد. او ابتدا از حکومت جمهوری اسلامی خواست که معترضان را نکشد و سپس هشدار داد که اعدام نکند.

این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری، هزاران نفر در اعتراضات دی‌ماه به دست نیروهای امنیتی و نظامی کشته شدند.

هفته‌نامه تایم روز یک‌شنبه، پنجم بهمن‌ماه، به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد که در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه که سرکوب خونین به دست حکومت به اوج خود رسید «احتمالا تا ۳۰ هزار نفر» در خیابان‌های شهرهای مختلف کشته شده‌اند.