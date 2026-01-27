بر اساس تازه‌ترین داده‌های منتشرشده از سوی خبرگزاری هرانا، تا روز سه‌شنبه ۷ بهمن، یعنی سی‌امین روز اعتراضات، شمار کشته‌شدگانِ تأییدشده از سوی این پایگاه حقوق‌بشری به ۶۱۲۶ نفر رسیده است که نسبت آمارهای روزهای اخیر این خبرگزاری صدها نفر بیشتر است.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران که در آمریکا مستقر است، در گزارش جدید خود نوشت که شمار کشته‌های در حال بررسی نیز ۱۷ هزار و ۹۱ نفر است.

بر اساس این گزارش، از میان کشته‌شدگان تأییدشده، تعداد ۵۷۷۷ نفر معترض، ۸۶ نفر کودک زیر ۱۸ سال، ۲۱۴ نفر نیروهای وابسته به حکومت و ۴۹ نفر غیرمعترض یا غیرنظامی هستند.

این آمار در حالی اعلام می‌شود که به‌دلیل قطع اینترنت و را‌های ارتباطی، آمار دقیق کشته‌شدگان و جانباختگان می‌تواند بیشتر باشد و تأیید شمار کامل قربانیان مستقلاً میسر نیست.

هفته‌نامه تایم روز یک‌شنبه، به نقل از دو مقام ارشد در وزارت بهداشت ایران خبر داد که در دو روز ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه که سرکوب خونین به دست حکومت به اوج خود رسید، «احتمالاً تا ۳۰ هزار نفر» در خیابان‌های شهرهای مختلف کشته شده‌اند.

بر اساس آماری که پیشتر منتشر شده، دور تازه اعتراضات در ایران در بیش از ۱۳۰ شهر و حدود چهار هزار نقطه در کشور اتفاق افتاده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به آمارهای چشمگیری که از تعداد قربانیان سرکوب در کشور منتشر شده واکنش نشان نداده‌اند.

افزایش بازداشت‌ها

مجموع بازداشت‌ها در این گزارش تازه به ۴۱۸۸۰ نفر رسیده، شمار مجروحان دارای جراحت شدید ۱۱۰۰۹ نفر و تعداد پخش اعترافات اجباری ۲۴۵ مورد گزارش شده است. تعداد احضارشدگان به نهادهای امنیتی ۱۱۰۲۴ نفر است. مجموع رخدادهای اعتراضی ثبت‌شده به ۶۵۱ مورد در ۲۰۰ شهر و ۳۱ استان رسیده است.

به نوشته هرانا، در روزهای اخیر، گزارش‌ها از استمرار بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف حکایت دارد. در کنار بازداشت‌های پراکنده شهروندان در نقاط متعدد، خبر بازداشت بیش از ۳۰۰ شهروند در استان سمنان منتشر شده و همچنین از بازداشت دست‌کم ۵۴ شهروند در شهرهایی از جمله یزد، زنجان و ملارد گزارش شده است.

در سطح فردی نیز مواردی مانند بازداشت یک شاعر و نویسنده در تهران و بازداشت یک شهروند بهایی در مشهد (و انتقال به زندان وکیل‌آباد) نشان‌دهنده دامنه متنوع افرادی است که هدف برخوردهای امنیتی قرار گرفته‌اند.

در همین حال، تداوم قطعی و اختلال اینترنت که به گفته نت‌بلاکس وارد روز نوزدهم شده، فشار بر اطلاع‌رسانی و فعالیت‌های اقتصادی را تشدید کرده است.

هرانا می‌نویسد که هم‌زمان، گزارش‌هایی از تعقیب و بازداشت مجروحان در مراکز درمانی منتشر شده است. این اقدامات با واکنش و ابراز نگرانی سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری همراه بوده است.

رضا خندان، کنشگر مدنی زندانی، با انتشار یادداشتی از داخل زندان نوشت سرکوب اعتراضات دی‌ماه فقط سرکوب نبود «بلکه تلاش برای خم کردن کمر ملت و برجا گذاشتن «زمین سوخته» بود که پیش‌تر وعده داده شده بود».

در این یادداشت که نسرین ستوده، همسر رضا خندان، آن را روز دوشنبه ۶ بهمن منتشر کرد، آقای خندان نوشته است زندانیان اوین ذره‌ذره خبرهای هولناکی از «قتل‌عام بسیار بسیار گسترده مردم در خیابان‌های شهرها و روستاهای کشور» به گوش‌شان می‌رسد و افزوده است: «تا به خود بیاییم و بزرگی و وسعت جنایات را درک و هضم کنیم، خبرهای هولناک‌تر و دهشتناک‌تری بر سرمان آوار می‌شود که قابل هضم نیستند.»

اذعان وزارت بهداشت ایران به ترس معترضان از مراجعه به بیمارستان‌ها

رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت روز دوشنبه ۶ بهمن به‌طور ضمنی به ترس معترضان مجروح از مراجعه به بیمارستان‌ها اذعان کرد و از آنان خواست «از جهت مراجعه به مراکز درمانی نگرانی نداشته باشند.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین کرمانپور، رئیس روابط عمومی وزارت بهداشت، گفت پس از این اعلام، بیش از سه هزار مجروح به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند و نزدیک به ۱۳ هزار عمل جراحی برای مجروحان اعتراضات انجام شده است.

این در حالی است که سازمان ملل متحد نسبت به گزارش‌های مربوط به تعقیب و بازداشت معترضان مجروح در بیمارستان‌ها ابراز نگرانی کرده است.

مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز این اقدامات را «نقض آشکار حق دسترسی به درمان» دانست و از دریافت گزارش‌هایی درباره هجوم نیروهای امنیتی به مراکز درمانی و ناپدید شدن برخی مجروحان پس از بستری‌شدن خبر داد.

او همچنین گفت خانواده‌های بعضی قربانیان برای تحویل گرفتن پیکر عزیزان‌شان ناچار به پرداخت مبالغی بین ۵ تا ۷ هزار دلار (هفتصد میلیون تا یک میلیارد تومان) شده‌اند.