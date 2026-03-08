لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۰۹

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

«حزب دموکرات متکی بر مبارزات مردم در داخل کردستان ایران است»

«حزب دموکرات متکی بر مبارزات مردم در داخل کردستان ایران است»
Embed
«حزب دموکرات متکی بر مبارزات مردم در داخل کردستان ایران است»

No media source currently available

0:00 0:12:30 0:00
لینک مستقیم

«به دنبال ورود کردها نیستیم» و نمی‌خواهیم اوضاع را «پیچیده» کنیم. این تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده است. آقای ترامپ پیش از این گفته بود سناریوی ورود کردهای مسلح به جنگ عالی است و او از آن حمایت می کند. این اظهارات پس از آن مطرح شده که گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه ممکن است شبه‌نظامیان کرد مسلح در بحبوحه حملات آمریکا و اسرائیل از مناطق غربی وارد ایران شوند و دیدارهایی در این زمینه نیز میان احزاب کرد و دونالد ترامپ انجام شود. خالدعزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران، در گفت‌وگویی که از واشینگتن با رادیوفردا داشت دیدار دبیرکل این حزب، مصطفی هجری، با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را تایید یا تکذیب نکرد. آقای عزیزی در این گفت‌وگو از چشم‌انداز و سناریوهای مدنظر حزب مطبوعش می‌گوید و ابراز امیدواری می‌کند که در ادامه این روند فعالان سیاسی بتوانند صدای خود را داشته باشند و برای سرنوشت خود اقدام کنند.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG