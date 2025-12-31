بررسی همراهی دانشجویان با دور تازه اعتراضات در گفتوگو با مهدیه گلرو
دور تازه اعتراضات پس از افزایش قیمت دلار با اعتراض کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و به سرعت به دانشگاهها و شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. در تهران، دانشجویان دانشگاههای تهران، شریف، بهشتی، علامه طباطبایی، خواجه نصیر و علم و صنعت در همبستگی با اعتراضها به گرانی و بحران اقتصادی در ایران تجمع برگزار کردند و شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. مهدیه گلرو، فعال سیاسی و فعال پیشین دانشجویی در ایران در گفتوگو با رادیوفردا به تحلیل این اعتراضات دانشجویی می پردازد.
دی ۰۹, ۱۴۰۴
فقدان بهرام بیضایی در گفتوگو با علیرضا مجلل
