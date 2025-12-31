لینک‌های قابلیت دسترسی

چهارشنبه ۱۰ دی ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۳۱

بررسی همراهی دانشجویان با دور تازه اعتراضات در گفت‌وگو با مهدیه گلرو

بررسی همراهی دانشجویان با دور تازه اعتراضات در گفت‌وگو با مهدیه گلرو

دور تازه اعتراضات پس از افزایش قیمت دلار با اعتراض کسبه و بازاریان در تهران آغاز شد و به سرعت به دانشگاه‌ها و شهرهای دیگر ایران گسترش یافت. در تهران، دانشجویان دانشگاه‌های تهران، شریف، بهشتی، علامه طباطبایی، خواجه نصیر و علم و صنعت در همبستگی با اعتراض‌ها به گرانی و بحران اقتصادی در ایران تجمع برگزار کردند و شعارهایی علیه حکومت جمهوری اسلامی سر دادند. مهدیه گلرو، فعال سیاسی و فعال پیشین دانشجویی در ایران در گفت‌وگو با رادیوفردا به تحلیل این اعتراضات دانشجویی می پردازد.

