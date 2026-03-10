لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۴۰۴

محیط زیست، منابع طبیعی و حیات وحش؛ قربانیان بی‌صدای جنگ

جنگ‌ها موجب تخریب زیستگاه‌ها، تنوع زیستی، آلودگی آب، هوا و خاک می‌شوند؛ موضوعی در بحبوحه جنگ کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد اما تاثیر مخرب آن تا سال‌های متمادی ادامه یافته و بر زندگی چندین نسل تاثیر می‌گذارد. حمله موشکی اسرائیل و آمریکا به مخازن نفتی در تهران،‌ کرج و شهر ری،‌ حمله به پالایشگاه‌ها و اماکن صنعتی چه تأثیری بر محیط زیست می‌گذارد و برای کاهش این تاثیر چه می‌توان کرد؟ این سؤالات را با منصور سهرابی، بوم‌شناس و کارشناس محیط زیست ساکن آلمان، مطرح کرده‌ایم.

