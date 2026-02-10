گفتوگو با نزدیکان مهدی طلعتی: نیاز مالی نداشت اما معترض بود
مهدی طلعتی یکی از جانباختگان ۱۹ دی در تهران است که رادیوفردا هویت او را تایید کرده است. مهدی طلعتی متولد ۱۳۵۸ بود و در بازار تهران در کار پرده و زیورآلات دکوری بود. یکی از نزدیکانش به رادیوفردا گفت که او هیچ نیاز مالی نداشت، اما درد مردم را میدید و مثل بقیه در اعتراضات حضور یافته بود. مهدی طلعتی، به گفتهٔ نزدیکانش، در جوانی در رشته کیوکوشین در کاراته مدالآور آسیا بود. او ۱۹ دی در فلکهٔ سوم تهرانپارس با گلوله جنگی زخمی شد. یکی از نزدیکانش به رادیوفردا گفت که او ابتدا از رفتن به بیمارستان امتناع کرد و دوستانش او را در حالی که از ناحیه ران گلوله خورده بود به منزل مسکونیاش رساندند. یک روز بعد اما وقتی او را به بیمارستان رساندند دیر شده بود و براثر خونریزی زیاد جان باخت. مهدی طلعتی یک پسر ده ساله و یک دختر ۱۸ ساله دارد. رادیوفردا با یکی از نزدیکان مهدی طلعتی گفتوگو کرده است.
