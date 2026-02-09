حسین رزاق: جمهوری اسلامی نمیخواهد هیچ صدایی در ایران بلند شود
در حالی که در پی اعتراضات دیماه، بازداشت هزاران معترض همچنان ادامه دارد، از روز ۱۹ بهمن بازداشت همزمان چند چهرهٔ شناختهشدهٔ اصلاحطلب، از جمله آذر منصوری، ابراهیم اصغرزاده، جواد امام، محسن امینزاده و قربان بهزادیاننژاد، بار دیگر پرسشهایی جدی دربارهٔ نسبت سیاست و امنیت در ایران مطرح کرده است. این افراد در ماههای گذشته با مواضع علنی درباره سیاست خارجی، وضعیت داخلی و حقوق شهروندی شناخته میشدند و برخی از آنان پیشتر نیز تجربه احضار یا محکومیت داشتهاند. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، اتهام این افراد را «اقدام به تحریک فضای داخلی کشور» و «انتشار مواضع خلاف واقع علیه کشور در جهت تخریب انسجام ملی» اعلام کرده است. حسین رزاق، فعال سیاسی ساکن آلمان، از دلیل بازداشتهای اخیر میگوید.
