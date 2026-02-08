لینک‌های قابلیت دسترسی

یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۰۷

دیاکو علوی: «آمار دانش‌آموزان جانباخته برابر با یک مدرسه کامل است»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان روز یک‌شنبه خبر داد که فهرستش از هویت و نام دانش‌آموزان کشته‌شده در اعتراض‌های خونبار دی ماه ایران به ۲۰۰ تن افزایش یافته است. این رقم در کنار دانش‌آموزان بازداشت‌شده، شمار کل دانش‌آموزان آسیب‌دیده اعتراض‌ها را به میزان چشمگیری رسانده است. در گفت‌وگو با دیاکو علوی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس - که سابقه معلمی در ایران را دارد - از زمینه حضور دانش‌آموزان در اعتراض‌ها پرسیده‌ایم.

