یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ تهران ۱۸:۰۶

روح‌الله رحیم‌پور: «سکوت کنونی در جامعه، مرحله پس از کشتار است و پایان اعتراض نیست»

روح‌الله رحیم‌پور: «سکوت کنونی در جامعه، مرحله پس از کشتار است و پایان اعتراض نیست»
روح‌الله رحیم‌پور: «سکوت کنونی در جامعه، مرحله پس از کشتار است و پایان اعتراض نیست»

در حالی که یک ماه از اعتراض‌های خونبار دی ماه در ایران گذشته، گزارش‌ها از داخل کشور از ادامه موج بازداشت‌ها و تشدید شرایط امنیتی علیه معترضان و خانواده‌های آنان حکایت دارد. روح‌الله رحیم‌پور، تحلیل‌گر سیاسی در عمان، به تشریح شرایط کنونی و رویکرد جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان پرداخته است.

