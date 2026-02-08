در حالی که یک ماه از اعتراض‌های خونبار دی ماه در ایران گذشته، گزارش‌ها از داخل کشور از ادامه موج بازداشت‌ها و تشدید شرایط امنیتی علیه معترضان و خانواده‌های آنان حکایت دارد. روح‌الله رحیم‌پور، تحلیل‌گر سیاسی در عمان، به تشریح شرایط کنونی و رویکرد جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان پرداخته است.