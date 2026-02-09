لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۴۰۴

«به مرکز درمانی هم شلیک کردند»؛ روایت یک شاهد عینی از اعتراضات ۱۹ دی‌

«به مرکز درمانی هم شلیک کردند»؛ روایت یک شاهد عینی از اعتراضات ۱۹ دی‌
«به مرکز درمانی هم شلیک کردند»؛ روایت یک شاهد عینی از اعتراضات ۱۹ دی‌

م. یک شاهد عینی است، یک عضو کادر درمان در یک شهر مرکز استان. او از تجربهٔ حملهٔ نیروهای انتظامی به مرکز درمانی می‌گوید و هجوم معترضان برای پناه گرفتن در مکانی که طبق کنوانسیون ژنو، حمله به آن ممنوع است. برای پنهان نگه‌داشتن هویت م. صدای او را تغییر داده‌ایم و تمام اطلاعاتی را که می‌توانست اشاره‌ای به شهر محل سکونتش باشد حذف کرده‌ایم.

