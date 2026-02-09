«به مرکز درمانی هم شلیک کردند»؛ روایت یک شاهد عینی از اعتراضات ۱۹ دی
م. یک شاهد عینی است، یک عضو کادر درمان در یک شهر مرکز استان. او از تجربهٔ حملهٔ نیروهای انتظامی به مرکز درمانی میگوید و هجوم معترضان برای پناه گرفتن در مکانی که طبق کنوانسیون ژنو، حمله به آن ممنوع است. برای پنهان نگهداشتن هویت م. صدای او را تغییر دادهایم و تمام اطلاعاتی را که میتوانست اشارهای به شهر محل سکونتش باشد حذف کردهایم.
از همین مجموعه
-
بهمن ۲۰, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۷:۰۰
-
-
بهمن ۲۰, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۱۲:۰۰
-
بهمن ۱۹, ۱۴۰۴
پوشش ویژه خبری ساعت ۲۳:۰۰
-
-