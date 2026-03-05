با گذشت شش روز از آغاز حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران و واکنش‌های تهران در نقاط مختلف خاورمیانه، ارزیابی ناظران از نحوه عملکرد ایران متفاوت بوده است. برخی این واکنش‌ها را شتاب‌زده و افسارگسیخته می‌دانند و برخی دیگر آن را قابل پیش‌بینی یا بخشی از یک راهبرد محاسبه‌شده توصیف می‌کنند. در این میان، فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در انستیتوی واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، فرصت‌ها و چالش‌هایی می‌گوید که در برابر ایران قرار دارد.