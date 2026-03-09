ناخدای بیکارنامه در کشتی طوفانزده؛ مأموریت غیرممکن مجتبی در میان شعلههای جنگ
پس از انتخاب مجتبی خامنهای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره آینده کشور شدت گرفته است. در همین راستا این سؤال مطرح است که مجتبی خامنهای، فرزند دوم علی خامنهای و بدون هیچ سابقه مدیریتی شناختهشده، چگونه رهبری خواهد کرد، چه ابزارهایی برای حفظ کنترل کشور در اختیار دارد و این انتصاب چه تاثیری بر سیاست داخلی و خارجی ایران و زندگی مردم خواهد گذارد. همچنین انتخاب او در حالی صورت گرفته که نظام همواره بر نفی سلطنت و وراثت تأکید داشته است؛ این مسئله میتواند چه تأثیری بر بدنه اجتماعی حامی نظام و مشروعیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی داشته باشد. در همین زمینه رادیوفردا با مصطفی دانشگر، پژوهشگر دین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، گفتوگو کرده است.
