پس از انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، نگرانی‌ها درباره آینده کشور شدت گرفته است. در همین راستا این سؤال مطرح است که مجتبی خامنه‌ای، فرزند دوم علی خامنه‌ای و بدون هیچ سابقه مدیریتی شناخته‌شده، چگونه رهبری خواهد کرد، چه ابزارهایی برای حفظ کنترل کشور در اختیار دارد و این انتصاب چه تاثیری بر سیاست داخلی و خارجی ایران و زندگی مردم خواهد گذارد. همچنین انتخاب او در حالی صورت گرفته که نظام همواره بر نفی سلطنت و وراثت تأکید داشته است؛ این مسئله می‌تواند چه تأثیری بر بدنه اجتماعی حامی نظام و مشروعیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی داشته باشد. در همین زمینه رادیوفردا با مصطفی دانشگر، پژوهشگر دین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، گفت‌وگو کرده است.