همزمان با سکوت قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره وضعیت نگرانکننده نرگس محمدی، برنده نوبل و زندانی سیاسی، درخواستها از سراسر جهان برای رسیدگی پزشکی فوری و آزادی او از زندان ادامه دارد.
بنیاد نرگس محمدی روز جمعه، ۱۱ اردیبهشت، خبر داد این فعال حقوق بشر و برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل بهدلیل وخامت شدید وضعیت جسمی بهطور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است.
حال، یک هفته پس از انتقال او به بیمارستان، بنیاد نرگس محمدی روز پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت، در شبکه ایکس نوشته است که او «همچنان در وضعیت جسمانی ناپایدار به سر میبرد و نگرانیها دربارهٔ وضعیت قلبی او بهطور جدی افزایش یافته است.»
این بنیاد همچنین میگوید: «پزشکانی که پیش از بستری وضعیت او را بررسی کرده بودند، تأکید دارند که هرگونه تأخیر در سپردن روند درمان به پزشک معالج قبلی او میتواند خطرات جانی جبرانناپذیری به همراه داشته باشد و انجام عمل فوری آنژیوگرافی تخصصی، ضروری است.»
با وجود تمام این گزارشها و ابراز نگرانی در گوشهوکنار جهان دربارهٔ وضعیت سلامت این زندانی سیاسی سرشناس، قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز هیچ واکنشی نشان نداده و در برابر این اخبار سکوت اختیار کرده است.
این در حالی است که درخواستها از سراسر جهان برای رسیدگی پزشکی درخور و فوری به وضعیت خانم محمدی و در نهایت آزادی بی قید و شرط او از زندان برای ادامه درمان در یک هفته گذشته قطع نشده است.
از جمله کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران و سازمان عفو بینالملل هر دو در روز پنجشنبه در بیانیههایی جداگانه خواستار آزادی او شدند.
کمیته حقیقتیاب حبس نرگس محمدی را تنها نتیجه فعالیتهای حقوق بشری او دانسته و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او شده است. این کمیته ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت او در بیمارستان تأخیر در درمان او را «عامدانه» توصیف کرده است.
در بیانیه سازمان حقوق بشری عفو بینالملل نیز تأکید شده است که مقامهای جمهوری اسلامی با «محروم کردن عامدانه» خانم محمدی از درمان مناسب که خود مصداق شکنجه است زندگی او را به خطر میاندازند.
پس از آنکه روز چهارشنبه گذشته سازمان یونسکو، زیرمجموعه فرهنگی سازمان ملل، از رسیدن وضعیت جسمی نرگس محمدی به وضع کنونی ابراز نگرانی شدید کرد، روز پنجشنبه نیز سازمان فریدم هاس در آمریکا ضمن ابراز نگرانی خواستار آن شد که مقامهای زندان در ایران به وظایف خود در قبال زندانیان عمل کنند.
همزمان ماریا کورینا ماچادو، برنده نوبل صلح، نیز روز پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت، در پیامی در شبکه ایکس خواستار آزادی نرگس محمدی شد و نوشت: «دفاع از نرگس دفاع از ارزشهای آزادی و حقوق بشر در سراسر جهان است.»
خانم ماچادو همچنین هشدار داده است که «جهان آزاد نمیتواند در سکوت فقط به نظاره بنشیند».
پیش از او حتی اعضای شورای شهر شیلی مازارن در فرانسه نیز که در ژانویه سال ۲۰۲۴ به خانم محمدی شهروندی افتخاری اعطا کرده بودند خواستار آزادی او شده بودند.
بنیاد نرگس محمدی روز پنجشنبه درباره عدم انتقال او به تهران نوشته بود: «درحالیکه خانواده و پزشکان خواستار اقدام فوری پزشکی و انتقال او به تهران هستند، گزارشها حاکی از آن است که دادستان تهران همچنان با این انتقال مخالفت کرده است؛ موضوعی که نگرانیها را دوچندان کرده است.»
نرگس محمدی آذرماه سال گذشته در مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی، وکیل دادگستری، در شهر مشهد بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب مشهد به زندان محکوم شد.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز ۱۹ بهمن پارسال اعلام کرد که نرگس محمدی به هفت سال و نیم زندان و همچنین ممنوعیت خروج از کشور و تبعید محکوم شده است.