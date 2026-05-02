وضعیت «وخیم» نرگس محمدی در بیمارستان؛ کمیته نوبل هشدار داد

در پی انتقال نرگس محمدی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل از زندان زنجان به بیمارستانی در همین شهر، بنیاد نرگس محمدی اعلام کرد وضعیت سلامت او همچنان ناپایدار است.

حمیدرضا محمدی، برادر نرگس، نیز روز شنبه ۱۲ اردیبهشت به رادیوفردا گفت بعد از انتقال خواهرش به بخش سی‌سی‌یو بیمارستان زنجان، خانواده‌اش توانسته‌اند او را ببینید و افزود حال او «وخیم» است و با استفاده از دستگاه اکسیژن تنفس می‌کند.

آقای محمدی که مقیم نروژ است، همچنین می‌گوید شش نفر از پزشکان طی یک ماه اخیر که وضعیت سلامت خواهرش در زندان زنجان رو به وخامت گذاشته است، تجویز کردند که او باید حداقل یک ماه دور از شرایط زندان باشد و حتی مقام‌های قضایی نیز به این موضوع اذعان کرده‌اند.

بنیاد نرگس محمدی روز جمعه خبر داد این فعال حقوق بشر و برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل به‌دلیل وخامت شدید وضعیت جسمی به‌طور فوری به بیمارستانی در زنجان منتقل شده است.

بر اساس اعلام این بنیاد، او دو نوبت دچار از دست دادن کامل هوشیاری و یک بحران شدید قلبی شده و وضعیتش «به‌شدت بحرانی» توصیف شده است.

مصطفی نیلی، وکیل خانم محمدی، پیش‌تر در شبکهٔ ایکس نوشته بود که او روز جمعه بر اثر افت ناگهانی فشار خون بیهوش شده و پزشکان زندان زنجان تجویز کرده‌اند به بیمارستان منتقل شود.

بنیاد نرگس محمدی پیش‌تر هشدار داده بود که وضعیت جسمانی نرگس محمدی به مرحلهٔ «مرگ و زندگی» رسیده و با وجود توصیهٔ پزشکی قانونی برای تعلیق حکم و درمان فوری، مقام‌های قضایی از انتقال او به مراکز درمانی تخصصی جلوگیری کرده‌اند.

این بنیاد روز شنبه در اعلام جدیدی گفت نرگس محمدی همچنان در وضعیت «ناپایدار» است و «برای انجام آنژیوگرافی، دریافت تشخیص دقیق و ادامهٔ درمان تخصصی، او نیازمند انتقال فوری به تهران و دسترسی به تیم پزشکی خود است.»

واکنش‌ها به وضعیت جسمانی نرگس محمدی

در همین حال رئیس کمیته جایزه صلح نوبل روز شنبه به رویترز گفت که مقام‌های ایرانی باید نرگس محمدی را برای دریافت فوری درمان به تیم پزشکی اختصاصی‌اش منتقل و آزاد کنند، زیرا جان او همچنان در خطر است.

یورگن واتنه فریدنس با استناد به اظهارات خانواده و وکیل او گفت که وضعیت سلامت محمدی، «به‌شدت وخیم شده است».

از سوی دیگر جمعی از برندگان جایزهٔ صلح نوبل در نهاد «ابتکار زنان نوبل» روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از وضعیت «بحرانی» سلامت برندهٔ ایرانی این جایزه ابراز کردند و خواستار آزادی او شدند.

«ابتکار زنان نوبل» در بیانیهٔ خود خواستار دسترسی فوری و بدون محدودیت نرگس محمدی به «مراقبت‌های تخصصی پزشکی مستقل و نجات‌بخش، از جمله انتقال به تیم پزشکی او در تهران» شده است.

این نهاد همچنین «آزادی فوری و بدون قید و شرط نرگس محمدی» را درخواست کرده و از دولت‌ها، سازمان ملل، اتحادیهٔ اروپا، نمایندگان پارلمان اروپا و فعالان حقوق زنان خواسته برای تضمین آزادی پزشکی خانم محمدی و فراهم کردن دسترسی به مراقبت‌های نجات‌بخش اقدام کنند.

نرگس محمدی آذرماه سال گذشته در مراسم خاک‌سپاری خسرو علی‌کردی، وکیل دادگستری، در شهر مشهد بازداشت و سپس در دادگاه انقلاب مشهد به زندان محکوم شد.

مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، روز ۱۹ بهمن پارسال اعلام کرد که نرگس محمدی به هفت سال و نیم زندان و همچنین ممنوعیت خروج از کشور و تبعید محکوم شده است.

این حکم با واکنش شدید نهادهای حقوق بشر و کشورهای غربی مواجه شد.