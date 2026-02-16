گفتوگو با عموی پدرام خالویی: نوجوان ۱۵ ساله در آغوش پدرش جان باخت
عموی پدرام خالویی به رادیوفردا گفت که این نوجوان ۱۵ ساله، ۱۹ دیماه در سه راه سیمین اصفهان بر اثر اصابت گلوله جنگی به سینهاش جان باخت. پدرام خالویی متولد تیر ۱۳۸۹، دانشآموز پایهٔ نهم و بازیکن ردهٔ نوجوانان تیم سپاهان اصفهان بود. علی خالویی، عموی پدرام خالویی، به رادیوفردا گفت که او در سهراه سیمین اصفهان هدف گلوله قرار گرفت و در آغوش پدرش جان باخت. این گفتوگو را بشنوید.
