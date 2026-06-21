یک عکس از مراسم تشییع و خاکسپاری دانشآموزان کشتهشده در حمله به مدرسه شهر میناب، برنده مدال طلای بخش عکس خبری جشنواره عکاسی بینالمللی «گلدن شات ۲۰۲۶» شد.
مرتضی آخوندی، عکاس اهل استان هرمزگان، این جایزه را برای عکس هوایی خود از ردیف قبرهای دانشآموزان مدرسه «شجره طیبه» در شهر میناب دریافت کرده است.
روز شنبه، ۹ اسفند ۱۴۰۴، در نخستین روز جنگ ایران، در حمله هوایی به یک مدرسه ابتدایی در میناب، دستکم ۱۷۵ نفر از جمله ۱۶۸ دانشآموز کشته شدند. شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان تأیید کرده که در این حمله بیش از ۱۰۸ دانشآموز کشته شدهاند و گفته است معلمان هم در میان قربانیان این حمله بودهاند.
چند رسانه آمریکایی از جمله روزنامه نیویورکتایمز گفتهاند بر اساس یافتههای اولیه تحقیقات نظامی ایالات متحده، «یک موشک کروز تاماهاک ایالات متحده بهدلیل اشتباه در هدفگیری به مدرسه ابتدایی برخورد کرد».
به گفته دو مقام آمریکایی آشنا با موضوع که با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی صحبت کردند، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد این حمله ممکن است ناشی از اتکای نیروهای آمریکایی به «اطلاعات قدیمی» باشد. با این حال، آنها هشدار دادند که این ارزیابی هنوز مقدماتی است.
آخوندی عکس خود از مراسم را با عنوان «میناب؛ ۱۶۸ دانشآموز» در این رقابتها شرکت داده و در توضیح آن نوشته است: «آرامگاه کودکانی که تنها "گناه" آنها بچگیشان بود؛ بیگناهانی که خاموششان کردند و تاریخ هرگز این جنایت را فراموش نخواهد کرد.»
برگزارکنندگان جشنواره اعلام کردهاند مدال طلای گلدن شات به آثار برگزیدهای تعلق میگیرد که بالاترین سطح خلاقیت، کیفیت فنی و بیان هنری را به نمایش گذاشته باشند.
در ابتدای فروردینماه سال جاری، فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اضطراری شورای حقوق بشر این سازمان درباره بمباران مدرسه میناب، خواستار انتشار سریع نتایج تحقیقات در این باره و اجرای «عدالت» شد.
او همچنین از مقامهای آمریکا خواست تا به سرعت تحقیقات را به پایان برساند و یافتهها را علنی کند.
با این حال ماهها پس از وقوع این حادثه هنوز هیچ کس یا نهادی مسئولیت آن را نپذیرفته و دونالد ترامپ هم در آخرین واکنش خود به آن بار دیگر گفت که تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. او در نشست خبری خود در فرانسه در جریان اجلاس گروه هفت همچنین تأکید کرد که «کسی عمدا چنین کاری نکرده است».
پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده و دیگر مقامات آمریکایی، از جمله مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، هم پیشتر گفته بودند که ایالات متحده «عمداً» غیرنظامیان را هدف قرار نمیدهد.