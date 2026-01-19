لینک‌های قابلیت دسترسی

دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴

گفت‌وگو با بستگان خانواده‌ای که در خودروی خود هدف شلیک قرار گرفتند

زهرا بنی‌عامریان، همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال مصطفوی
گفت‌وگو با بستگان خانواده‌ای که در خودروی خود هدف شلیک قرار گرفتند

میکائیل عسکری در گفتگو با رادیوفردا می‌گوید که سه عضو خانواده او غروب جمعه ۱۹ دی، بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به ماشین آنها در گوهردشت کرج کشته شده‌اند. به گفته آقای عسکری، دخترخاله او، زهرا بنی‌عامریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال مصطفوی، در ماشین شخصی خود، بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شده‌اند و فرزند دیگر خانواده، داوود مصطفوی زخمی شده است. پیکر اعضای این خانواده در سنقر کلیایی در کرمانشاه و با حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده است و خانواده آنها در ایران تحت نظارت و فشار نیروهای امنیتی هستند. فرشته قاضی از رادیوفردا با میکائیل عسکری، پسرخاله زهرا بنی‌عامریان گفتگو کرده است. آقای عسکری در خارج از ایران است اما رادیوفردا به دلیل حفظ امنیت او نمی‌تواند محل اقامت او را عنوان کند.

