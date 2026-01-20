لینک‌های قابلیت دسترسی

سه شنبه ۳۰ دی ۱۴۰۴

بستگان محسن رشیدی: برای تحویل پیکرش یک میلیارد تومان پول گرفتند

۱۸ دی ماه در جریان اعتراضات در اصفهان، محسن رشیدی در حال کمک به یکی از زخمی‌ها، هدف گلوله قرار گرفت و جان باخت. بستگان او به رادیوفردا گفته‌اند که او معترض بود و گلوله به پایش اصابت کرده بود و اگر به بیمارستان می‌رساندند یا به او رسیدگی می‌کردند زنده می‌ماند. محسن رشیدی متولد ۱۱ خرداد ۱۳۶۲ و اهل چغاخور استان چهارمحال و بختیاری یکی از کشته‌شدگان اعتراضات جاری در ایران است. او پدر سه دختر بود. فوق دیپلم عمران داشت و ساختمان‌ساز بود. سولماز، خواهر همسر محسن رشیدی در اتریش به رادیوفردا گفته است که از خانواده او برای تحویل پیکرش، یک میلیارد تومان پول گرفته‌اند.

