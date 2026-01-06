همزمان با اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، در هر شهری که پیکر بی‌جان معترضی به خاک سپرده می‌شود جمعیتی انبوه گردهم می‌آیند که با شعارهایی شبیه آنچه معترضان سر می‌دهند، به سوگ نشسته‌اند. آمار دقیقی از تعداد کشته‌شدگان اعتراضات دی ۱۴۰۴ در دست نیست. رادیوفردا تاکنون هویت ۲۰ نفر از آن‌ها را تایید کرده است. تعداد کشته‌شدگان اما براساس ویدئوها و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بیش از اینهاست.