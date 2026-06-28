وزارت بهداشت اظهارات صادق خرازی درباره «ترور» کمال خرازی در بیمارستان را رد کرد

وزارت بهداشت دولت مسعود پزشکیان روز یکشنبه هفتم تیر اظهارات صادق خرازی درباره نحوه کشته شدن و «ترور» کمال خرازی، مشاور بین‌الملل علی خامنه‌ای، در بیمارستان و در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران را رد کرد.

صادق خرازی، برادرزاده کمال خرازی و سفیر پیشین ایران در فرانسه، هفته گذشته در مصاحبه‌ای در تلویزیون حکومتی ایران گفت که کمال خرازی نه در نتیجه جراحات ناشی از این حمله، بلکه بعدا در بیمارستان بر اثر ترور، کشته شد.

وزارت بهداشت در واکنش، بدون اشاره مستقیم به این اظهارات، «گزارش رسمی و کامل» بیمارستان شهدای تجریش را منتشر کرده که در آن اشاره شده است کمال خرازی هشت روز بعد از حمله هوایی به خانه‌اش بر اثر شدت جراحات جان باخت.

در این گزارش آمده کمال خرازی در پی «انفجار ناشی از اصابت موشک» به منزلش در روز ۱۲ فروردین دچار «سوختگی و پرت ‌شدگی» شد و اورژانس او را به بیمارستان شهدای تجریش منتقل کرد.

بیمارستان می‌گوید به دلیل آٖن‌که خرازی «دچار افت فشار خون و افزایش ضربان نبض» شده بود، اقدام برای احیای او آغاز شد.

در ادامه این بیانیه آمده است بعد از انتقال مشاور رهبر سابق جمهوری اسلامی به آی‌سی‌یو، او «به دلیل شدت جراحت وارده به ریه ها به‌خصوص در طرف چپ و عفونت ثانویه ریه با آسینتوباکتر، دچار افزایش کراتینین گردید» و در روزهای بعد نیز «شواهد نارسایی چند ارگان از جمله ریه و کلیه» ظاهر شد.

بیمارستان شهدای تجریش اعلام کرده به‌رغم اقدامات درمانی، وضعیت بالینی کمال خرازی رو به وخامت رفت و او در «غروب روز پنجشنبه ۲۰ فروردین» جان خود را از دست داد.

صادق خرازی در مصاحبه تلویزیونی خود گفته بود مشاور علی خامنه‌ای در بیمارستان «به صورت استنشاقی شهید شده» است.

او اعلام کرد این اطلاعات از یک «سرویس اطلاعاتی خارجی» به دستش رسیده است و «نیروهای امنیتی در حال بررسی این اطلاعات هستند».

روز دوازدهم فروردین‌ماه، خانۀ کمال خرازی در محلهٔ آجودانیهٔ تهران هدف یک حمله هوایی قرار گرفت که در جریان آن، همسر وزیر خارجۀ پیشین ایران کشته شد اما خود او، به‌شدت مجروح شد.

در ساعات پایانی پنج‌شنبه بیستم فروردین‌ماه، نزدیک به ۹ روز پس از آن حمله، برخی خبرگزاری‌های داخلی ایران با انتشار پیام تسلیت معاون اول مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران، کشته‌شدن کمال خرازی را تأیید کردند.

کمال خرازی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ و درمیانه افزایش تنش‌ها بین ایران با آمریکا و اسرائیل هشدار داده بود که ایران «ظرفیت تولید بمب» دارد و در صورت «تهدید موجودیت» ایران، «ناچاریم دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهیم».

او که در زمان درگذشت ۸۲ ساله بود، ۱۰ سال ریاست خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا را بر عهده داشت و پس از آن، هشت سال سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بود. او در دولت‌های محمد خاتمی هم به مدت هشت سال، وزیر خارجه بود و در سال‌های اخیر به عنوان رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی و مشاور علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی شناخته می‌شد.



