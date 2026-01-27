سیر صعودی دوبارهٔ قیمت ارزهای خارجی در ایران؛ دلار بیش از ۱۵۲ هزار تومان شد  

قیمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران در روز سهشنبه هفتم بهمن به پایین سطح تاریخی خود رسید و هر دلار آمریکا بیش از ۱۵۲ هزار تومان معامله شد.
قیمتهای ارزهای خارجی که روز هفتم دیماه منجر به آغاز اعتراضات بازاریان و سپس کشیده شدن آن به سراسر ایران شد، در چهار هفتهٔ گذشته بهدلیل ناآرامیهای ایران دچار سکون شده بود ولی با بازگشت اینترنت، بار دیگر روند صعودی خود را از سر گرفت.
بر اساس گزارش سایتهای اعلام نرخ ارز، ریال ایران در طول یک ماه گذشته حدود پنج درصد ارزش خود را از دست داده است.
بهای یورو در روز سهشنبه نیز حدود ۱۸۰ هزار تومان و پوند بریتانیا هم بالای ۲۰۷ هزار تومان گزارش شد.
دولت مسعود پزشکیان پیش از اعتراضات سراسری دیماه با حذف ارز ترجیحی برای بیشتر کالاهای اساسی تلاش کرد که روند کاهش ارزش پول ملی ایران را متوقف کند ولی تا کنون نتوانسته است نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال را تثبیت کند.
قیمت سکه طلای طرح امامی هم در روز سهشنبه به ۱۸۵ میلیون تومان رسید.
عبدالناصر همتی، رئیس تازهمنصوبشدهٔ بانک مرکزی ایران، روز سهشنبه گفت که «بازار ارز مسیر طبیعی خود را طی میکند».
اعتراضها که از هفتم دیماه در پی فشارهای اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز در بازار بزرگ تهران آغاز شد، خیلی زود تغییر ماهیت داد و با گسترش به سراسر کشور، به بدترین بحران مشروعیت برای حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شد و معترضان خواستار سرنگونی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و نظام حاکم شدند.
این اعتراضات به شدت از سوی نیروهای انتظامی و نظامی سرکوب شد، تا جایی که تا کنون مرگ دستکم شش هزار نفر از سوی نهادهای حقوق بشری تأیید شده است؛ هرچند که آمار واقعی بسیار فراتر از این رقم تصور میشود.
اصلاح یارانهها
دولت مسعود پزشکیان در میانهٔ اعتراضها، تصمیماتی در زمینهٔ پرداخت یارانهها آغاز کرد؛ به این صورت که نرخ ترجیحی ارز برای واردکنندگان را حذف و به جای آن، پرداختهای مستقیم به مردم را برای تقویت قدرت خرید آنها در تأمین کالاهای ضروری جایگزین کرد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور ایران، روز دوشنبه از این سیاست دفاع کرد و گفت: «مشکلات و مضرات ارز ترجیحی به مراتب از مزایای آن بیشتر است. بهرغم تخصیص ارز ترجیحی، تورم در کالاهای اساسی بیشتر از سایر کالاها بود و این نشاندهندهٔ فساد بود».
تورم ماهانه خانوارها همچنان رو به افزایش است و بر اساس آخرین آمار منتشرشده توسط مرکز آمار ایران در روز یکشنبه، نرخ تورم نقطهبهنقطه برای دیماه به ۶۰ درصد رسیده است.
در همین حال، کسبوکارهایی که به اینترنت وابسته هستند، طی بیست روز گذشته، روزانه «پنج هزار میلیارد تومان» خسارت دیدند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، روز سهشنبه گفت با اینکه دولت دسترسی آزاد به اینترنت را ترجیح میدهد، اما ملاحظات امنیتی ایجاب میکند محدودیتها حفظ شود.
افزایش شمار کشتهها
مقامهای جمهوری اسلامی ایران ناآرامیهای اخیر را به «تروریستهای مسلح و اغتشاشگران» مرتبط با دشمنان تهران، یعنی ایالات متحده و اسرائیل، نسبت دادند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها تهران را به مداخله در صورت کشتار و اعدام معترضان تهدید کرد و در مقابل، یک مقام ایرانی هشدار داد هرگونه حمله به منزلهٔ «جنگ تمامعیار» تلقی خواهد شد.
بر اساس آماری که روز سهشنبه از سوی گروه حقوق بشری هرانا، مستقر در آمریکا، منتشر شد، شمار تأییدشدهٔ جانباختگان مرتبط با ناآرامیها به شش هزار و ۱۲۶ نفر رسیده که ۲۱۴ نفر از آنها نیروهای امنیتی بودهاند. با این حال، آمار واقعی میتواند بسیار فراتر از این رقم باشد و با برقراری دوبارهٔ اینترنت شاید بتوان آمار دقیقتر به دست آورد.
شورای امنیت کشور و بنیاد شهید تعداد کشتهها را سه هزار و ۱۱۷ نفر اعلام کرده است. این آمار مستقلاً قابل تأیید نیست.