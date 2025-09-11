وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران گفت که «اورانیوم ما زیر آوار تاسیسات هسته‌ایِ بمباران‌شده است».

عباس عراقچی در این مصاحبه که شامگاه پنجشنبه‌ ۲۰ شهریور به صورت زنده انجام شد، گفت: «این‌که مواد قابل دسترسی هست یا نه سازمان انرژی اتمی در حال ارزیابی است و پس از ارزیابی به شورای امنیت ملی اعلام خواهد کرد».

او افزود که «شورای امنیت ملی با درنظر گرفتن دغدغه‌های امنیتی تصمیم خواهد گرفت چه اقدامی با این گزارش صورت بگیرد».

به نظر می‌رسد اشارهٔ وزیر خارجه جمهوری اسلامی به اورانیوم غنی‌شدهٔ ۶۰ درصدی ایران باشد که بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تا روز ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)، میزان آن به ۴۴۰.۹ کیلوگرم رسیده، که این رقم نسبت به گزارش قبلی آژانس در ماه مه، ۳۲.۳ کیلوگرم افزایش داشته است.

گزارش‌ها حاکی از آن بود که این میزان اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی فردو نگهداری می‌شد که در جریان حملهٔ اول تیرماه ایالات متحده، بمباران شد. هنوز گزارش رسمی مستقلی ادعای ایران را در مورد وجود این اورانیوم در زیر آوارهای تأسیسات بمباران‌شده تأیید نکرده است. گرچه رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به طور تلویحی بر این موضوع صحه گذاشته است.

آژانس خواستار ازسرگیری بازرسی از تأسیسات اتمی ایران شده، اما جمهوری اسلامی تا کنون از اجرای این خواسته سر باز زده است.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، ۱۸ شهریور در شبکهٔ ایکس نوشت که بعد از مذاکره با عباس عراقچی «دربارهٔ شیوه‌های عملی ازسرگیری فعالیت‌های بازرسی در ایران به توافق رسیدیم».

با این حال، وزیر خارجه ایران در مصاحبه پنجشنبه‌شب خود مدعی شد که «آژانس قبول کرده که باید بین تاسیسات بمباران‌شده و نشده تفکیک قائل شد».

او گفت: «درباره تاسیسات بمباران‌نشده، قاعده جدید این است که آژانس مورد به مورد درخواست می‌کند، اگر مورد پذیرش شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد، دسترسی داده خواهد شد».

عراقچی افزود: «در مورد تاسیسات مورد حمله واقع‌شده، شرایط پیچیده‌تر است» و «بر اساس این توافق ایران باید اقدامات ایمنی و محیط زیستی را انجام دهد».

وزیر خارجه ایران تأکید کرد: «بعد از آن گزارش‌ها به شورای عالی امنیت ملی ارسال خواهد شد و در آن جا تصمیمات مورد به مورد بررسی خواهد شد».

به گفتهٔ او، «الان اجازه بازرسی داده نشده و حتی قرار آن هم گذاشته نشده است تا تمام نگرانی‌های امنیتی ایران مورد ملاحظه قرار گیرد».

تهران هم‌اکنون تحت فشارهای فزاینده برای بازگشت به تعهداتش در چارچوب برجام قرار دارد، چرا که بریتانیا، فرانسه و آلمان روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را در چارچوب «سازوکار ماشه» آغاز کرده‌اند.

تهران این اقدام را «غیرقانونی» دانسته و هشدار داده است که چنین روندی همکاری با آژانس را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.

آقای عراقچی پنجشنبه‌شب بار دیگر تهدید کرد که اعتبار توافق با آژانس تا زمانی است «که هیچ عمل خصمانه‌ای علیه ایران انجام نشود؛ به خصوص اگر اسنپ‌بک فعال شود، از نظر ما این توافق دیگر اعتباری ندارد».

عراقچی: زندانی فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعه ایرانی مبادله شوند

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبهٔ خود همچنین گفت که زندانیان فرانسوی داخل ایران قرار است با یک تبعهٔ ایرانی زندانی در فرانسه مبادله شوند.

عباس عراقچی اظهار داشت: تبادل مهدیه اسفندیاری با زندانیان فرانسویِ داخل ایران به مراحل نهایی نزدیک شده و امیدواریم در روزهای آینده انجام شود.

سِسیل کوهلر و شریک زندگی‌اش، ژاک پاریس، بیش از سه سال است که در ایران زندانی هستند و خبرگزاری فرانسه ۱۱ تیرماه به نقل از منابع دیپلماتیک و خانواده آن‌ها گزارش داد که این زوج از سوی ایران به «جاسوسی برای موساد» متهم شده‌اند.

این دو زندانی فرانسوی اردیبهشت ۱۴۰۱ به اتهام تلاش برای «تحریک اعتراضات کارگری» بازداشت شده‌اند؛ اتهامی که خانواده‌هایشان قویاً رد کرده‌اند.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، ۱۹ تیرماه در مصاحبه با روزنامهٔ فرانسوی لوموند، همچنین بازداشت یک شهروند ۱۸ ساله فرانسوی-آلمانی به نام لنار مونترلو در ایران را تأیید کرد.