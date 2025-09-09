بنابر گزارشها، عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، روز سهشنبه در قاهره با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، دیدار خواهد کرد.
این دیدار که وزارت خارجه مصر نیز آن را تأیید کرده، نخستین نشست دو طرف پس از تعلیق همکاری تهران با آژانس در دو ماه گذشته است.
خبرگزاری ایرنا در همین روز، یعنی روز سهشنبه ۱۸ شهریور، نوشت که در جریان سفر به قاهره، نشستی با مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی برگزار خواهد شد تا مذاکرات دربارهٔ پروتکل جدید همکاری میان ایران و آژانس به نتیجه برسد.
وزارت خارجه مصر نیز تأیید کرد که این نشست روز سهشنبه با حضور بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر، عباس عراقچی و رافائل گروسی برگزار خواهد شد.
این دیدار در حالی انجام میشود که تهران پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هستهای خود، همکاری با آژانس را متوقف کرده بود.
ایران از آژانس به دلیل خودداری از محکوم کردن این حملات انتقاد کرده و گفته است همکاریهای آینده با این نهاد «شکل تازهای» خواهد داشت.
ماه گذشته، تیمی از بازرسان آژانس تنها برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر به ایران بازگشتند و سپس کشور را ترک کردند، بدون آنکه اجازه دسترسی به سایتهای کلیدی از جمله فردو و نطنز که در جریان درگیری آسیب دیده بودند، داده شود.
ایران هماکنون تحت فشارهای فزاینده برای بازگشت به تعهدات برجامی است، چرا که بریتانیا، فرانسه و آلمان روند بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل را در چارچوب «سازوکار ماشه» آغاز کردهاند. تهران این اقدام را «غیرقانونی» دانسته و هشدار داده است که چنین روندی همکاری با آژانس را بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.
قدرتهای غربی و اسرائیل مدتهاست ایران را به تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای متهم میکنند، اتهامی که تهران آن را رد کرده و تأکید دارد برنامه هستهایاش صرفاً اهداف صلحآمیز دارد.
آمادگی «کامل» ایران برای شفافسازی در مورد سرنوشت اورانیوم غنیشده؟
وبسایت «امواج مدیا» روز دوشنبه ۱۷ شهریور در بخش انگلیسی خود نوشت که ایران در چرخشی تازه «اعلام آمادگی کامل» کرده دربارهٔ سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده خود شفافسازی کند؛ موادی که گفته میشود پس از حملات آمریکا در خرداد به تأسیسات زیرزمینی دفن شدهاند.
«امواج مدیا» نوشت که «مطلع شده است ایران در یک تغییر جهت خیرهکننده، آمادگی خود را برای رسیدگی به سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده با غلظت بالا ابراز کرده است.»
اروپا این موضوع را یکی از شروط تعویق «سازوکار ماشه» قرار داده و در برابر، پیشنهاد تعویق بازگشت تحریمهای سازمان ملل را داده است.
«امواج مدیا» در این رابطه مینویسد که «اکنون نشانههایی وجود دارد که پیشرفت در هر سه پیششرط اروپایی ممکن است برای دیپلماسی زمان بخرد و احتمالاً از موج دوم حملات اسرائیل به ایران جلوگیری کند.»
گزارشهای رسانهها حاکی است ایران در مذاکرات اخیر با اتحادیه اروپا و آژانس انرژی اتمی پیشرفتهایی داشته و احتمال امضای توافقی موقت برای همکاری بیشتر مطرح شده است. همزمان بحث از سرگیری گفتوگوهای ایران و آمریکا نیز در جریان است، هرچند تهران خواستار تضمین واشینگتن برای توقف حملات به سایتهای هستهای شده است.
وبسایت «امواج مدیا» در ادامه نیز نوشت که منابع آگاه میگویند طرحی از سوی روسیه برای تعویق ششماهه «سازوکار ماشه» در شورای امنیت در حال چرخش است که میتواند به ایران امکان دهد از فشار تحریمها بکاهد و مسیر تازهای برای دیپلماسی باز شود.
کره جنوبی پیشنویس لغو تحریمهای ایران را به شورای امنیت برد
کره جنوبی در جایگاه ریاست دورهای شورای امنیت سازمان ملل، روز دوشنبه ۱۷ شهریور پیشنویس قطعنامهای را نهایی کرد که لغو دائمی تحریمهای ایران را در نظر دارد؛ اما هنوز زمان رأیگیری مشخص نشده است.
این اقدام بخشی از روند «سازوکار ماشه» است که ۲۸ اوت توسط بریتانیا، فرانسه و آلمان آغاز شد تا تحریمهای سازمان ملل علیه ایران به دلیل نقض توافق هستهای سال ۲۰۱۵ بازگردانده شود. بر اساس این روند، شورای امنیت باید تا اواخر سپتامبر دربارهٔ لغو تحریمها رأی بدهد.
به گفته دیپلماتها، احتمال تصویب این قطعنامه اندک است، زیرا سه کشور اروپایی همچنان تلاش دارند ایران را به اجرای سه شرط برای تعویق بازگرداندن تحریمها متقاعد کنند تا فضای بیشتری برای گفتوگو دربارهٔ توافقی بلندمدت فراهم شود.
همزمان، روسیه و چین نیز پیشنویس جداگانهای تهیه کردهاند که تمدید ششماهه توافق ۲۰۱۵ و آغاز فوری مذاکرات را خواستار است، اما هنوز آن را به رأی نگذاشتهاند. این متن در صورت طرح، ممکن است با وتوی آمریکا یا متحدان اروپایی روبهرو شود.