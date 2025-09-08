رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، میگوید، گفتوگوهای این نهاد سازمان ملل با ایران درباره چگونگی ازسرگیری کامل بازرسی سایتهای اتمی در ایران پیشرفت داشته، اما زمان رو به پایان است.
او روز دوشنبه، ۱۷ شهریور، در آغاز نشست شورای حکام ۳۵ کشوری آژانس افزود: «پیشرفتهایی حاصل شده است. صادقانه امیدوارم که ظرف چند روز آینده بتوانیم این گفتوگوها را با موفقیت به نتیجه برسانیم. هنوز زمان باقی است، اما نه زیاد.»
نشست فصلی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی صبح دوشنبه در وین، پایتخت اتریش، آغاز شد. در این نشست پنجروزه قرار است موضوعات مختلفی ازجمله وضعیت برنامه هستهای ایران بررسی شود.
شورای حکام در آخرین نشست فصلی خود با صدور قطعنامهای خواستار همکاری ایران در پاسخ به پرسشهای آژانس شده بود.
ایران از زمان حمله اسرائیل و آمریکا، دسترسی بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تاسیسات هستهای خود را متوقف کرده است. در آستانه آغاز نشست فصلی آژانس مذاکراتی میان نمایندگان این نهاد بینالمللی و ایران برگزار شده بود.
رافائل گروسی چهارشنبه هفته گذشته هشدار داده بود که گفتوگوهای این نهاد با ایران درباره ازسرگیری بازرسیها نباید طولانی شود و باید سریعتر به نتیجه برسد.
او گفت ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی ایران پس از حملات آمریکا و اسرائیل دستنخورده مانده، هرچند نیازمند ارزیابی است. آژانس برآورد کرده بود ایران پیش از حملات بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده داشت که میتواند برای ساخت شش سلاح هستهای کافی باشد.
روز دوشنبه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در نشست خبری خود در تهران گفت روند گفتوگوهای اخیر با آژانس بینالمللی انرژی اتمی «مثبت» بوده اما هنوز به جمعبندی نرسیده است.
وی توضیح داد: « آژانس به این نتیجه رسیده که دیدگاههای ایران را بشنود. این در قالب سه دور مذاکرات ایران و آژانس در تهران و وین انجام شد. آخرین دور جمعه و شنبه برگزار شد. هنوز به جمعبندی نرسیدیم، اما روند گفتوگوها مثبت بوده است. ملاحظات مربوط و ایمنی هستهای، قانون هستهای و مصوبه شورای عالی امنیت ملی در دستورکار بوده و این موارد را مدنظر قرار دادند. منتظریم آخرین گفتوگوها انجام شود و متن نهایی مورد توافق که دربرگیرنده شیوه تعامل ایران و آژانس در دوره جدید است، نهایی شود.»
اسماعیل بقایی تأکید کرد آژانس «به این درک رسیده» که اجرای تعهدات پادمانی ایران نمیتواند مانند گذشته باشد.
او همچنین از گفتوگوی وزیر خارجه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دوحه بهعنوان گفتوگویی «مفید» یاد کرد و ابراز امیدواری کرد طرفهای اروپایی در رفتار خود تجدیدنظر کنند.
بقایی در واکنش به گزارش اخیر آژانس نیز گفت تهران مواضع خود را در قالب یادداشت به آژانس و شورای حکام ارسال خواهد کرد.