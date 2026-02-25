همزمان با راهی شدن هیئت ایرانی به ژنو برای برگزار کردن سومین دور مذاکرات با آمریکا، مسعود پزشکیان گفت که «چشم‌انداز خوبی» برای این گفت‌وگوها وجود دارد.

رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ششم اسفند گزارش دادند عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در رأس هیئت ایرانی برای انجام دور سوم مذاکرات با آمریکا عازم ژنو سوئیس شده است. این مذاکرات قرار است روز پنجشنبه هفتم بهمن برگزار شود.

در همین حال، رئیس‌جمهور ایران در همین روز در یک سخنرانی در استان مازندران گفت که «در خصوص مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا چشم‌انداز خوبی می‌بینیم».

مسعود پزشکیان افزود: «تلاش کردیم با هدایت رهبر انقلاب به نوعی مدیریت کنیم تا فضای نه جنگ نه صلح را از کشور برداریم».

برگزاری این دور از مذاکرات که حساس توصیف شده است، در زمانی صورت می‌گیرد که ایالات متحده یک ناوگان بزرگ دریایی در آب‌های جنوب ایران مستقر کرده است تا در صورت تصمیم دونالد ترامپ، دست به حمله احتمالی بزند.

رئیس‌جمهور آمریکا ۳۰ بهمن به جمهوری اسلامی ۱۰ تا ۱۵ روز فرصت داد تا در زمینه برنامه هسته‌ایش به توافقی با واشینگتن برسد.

استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر داماد رئیس‌جمهور آمریکا اعضای اصلی هیئت ایالات متحده در مذاکره با ایران هستند.

تهران می‌گوید گفت‌وگوها با ایالات متحده به صورت غیرمستقیم برگزار می‌شود، به این صورت که پیام‌های دو طرف از طریق عمان، میانجی گفت‌وگوها، منتقل می‌شود.

از سوی دیگر، یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان، روز چهارشنبه گفت ایران باید در مذاکرات با ایالات متحده متعهد شود که حمایت از گروه‌های نیابتی مسلح خود، از جمله گروه افراطی حماس در غزه، حزب‌الله در لبنان و حوثی‌ها در یمن را متوقف کند.

او در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای بلژیکی خود افزود که آلمان «مسئولیتی ویژه در قبال امنیت کشور اسرائیل» دارد.

همچنین سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه گفت که کشورش از ایران می‌خواهد دست از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بردارد، برنامه موشکی بالستیک خود را محدود کند و از بی‌ثبات‌سازی منطقه دست بکشد.

به گزارش رویترز، او افزود: «انتظار داریم که ایران از این فرصت استفاده کند و در گفت‌وگوهای (ژنو) به‌صورت سازنده مشارکت کند».

مذاکرات ایران و آمریکا در حالی به دور سوم می‌رسد که دونالد ترامپ در سخنرانی سالانهٔ خود در کنگره آمریکا با تکرار هشدار به تهران در صورت شکست دیپلماسی، گفت هرگز اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

او همزمان تأکید کرد که ترجیح او همچنان «حل مسئله از طریق مذاکره» است.

رئیس‌جمهور ایالات متحده مسئولان جمهوری اسلامی را متهم کرد که «دوباره در حال دنبال کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای شوم خود هستند.»

در پی حملات هوایی بامداد اول تیر آمریکا به سه مرکز هسته‌ای ایران، دونالد ترامپ گفته بود که این تأسیسات کاملا نابود شده‌اند. این حملات در میانه جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل انجام شد.

آمریکا و اسرائیل می‌گویند موضوعاتی همچون برنامۀ موشکی ایران، حمایت تهران از گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه و شیوهٔ برخورد جمهوری اسلامی با معترضان داخل کشور هم در دستور کار گفت‌وگوهای جاری قرار دارند.

اما مقام‌های ایرانی می‌گویند تنها درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مذاکره می‌کنند.