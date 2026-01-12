سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه ۲۲ دیماه گفت: آنچه ایران بهطور علنی میگوید با پیامی که بهطور خصوصی برای آمریکا میفرستد «کاملاً متفاوت» است.
کارولین لویت در گفتوگو با شبکه تلویزیونی «فاکسنیوز»، در ارتباط با حمایت ایالات متحده از معترضان در ایران گفت که رئیسجمهور ترامپ همیشه دست خود را در زمینهٔ استفاده از گزینهها باز نگه میدارد و گزینهٔ نظامی یکی از آنهاست.
او افزود: ترامپ ابایی از بهکارگیری نیروی نظامی علیه ایران ندارد، اما به بررسی گزینههای دیپلماتیک هم علاقهمند است.
سخنگوی کاخ سفید گفت: «بزرگترین اهرم فشاری که رژیم تا همین چند ماه پیش در اختیار داشت، برنامهٔ هستهایش بود که رئیسجمهور ترامپ و ارتش ایالات متحده آن را کاملاً نابود کردند... اینکه رئیسجمهور ترامپ بعد از این چه خواهد کرد را فقط خودش میداند».
خانم لویت، استیو ویتکاف نمایندهٔ ویژهٔ آمریکا را در ارتباط با موضوع ایران «بازیگری بسیار جدی» خواند.
در حالی که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان به تهدیدهای خود علیه ایالات متحده در ارتباط با حمایت واشینگتن از معترضان ادامه میدهند، سایت اکسیوس روز دوشنبه خبر داد که عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه ۲۰ دیماه به ویتکاف پیام داده و درخواست ملاقات کرده است.
به نوشتهٔ این سایت، تماس عراقچی به نظر تلاشی از سوی ایران برای کاهش تنش با ایالات متحده بوده است؛ یا دستکم برای خریدن زمان بیشتر، پیش از آنکه ترامپ دستور اقدامی را بدهد که ممکن است رژیم را بیش از پیش تضعیف کند.
رئیسجمهور آمریکا در دو هفتهای که از اعتراضات سراسری ایران میگذرد و به گزارش منابع حقوق بشری صدها کشته برجا گذاشته است، رهبران جمهوری اسلامی را بارها تهدید کرده که در صورت کشتن معترضان باید منتظر عواقب سخت آن باشند.
او روز ۲۱ دیماه به خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت: «رهبران ایران دیروز تماس گرفتند»، و افزود «قرار است ملاقاتی ترتیب داده شود... آنها میخواهند مذاکره کنند».
با این حال، ترامپ افزود: «ممکن است مجبور شویم پیش از آن جلسه دست به اقدام بزنیم».
سیبیاس نیوز روز دوشنبه به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که رئیسجمهور ایالات متحده در جریان گزینههای جدید نظامی قرار گرفته است و همزمان واشینگتن در حال ارزیابی واکنش به اعتراضات جاری در ایران است.
این مقام که نامش فاش نشده است افزود: این گزارش شامل سناریوهایی مانند حملات محدود نظامی، عملیات سایبری و اقداماتی برای تضعیف حکومت ایران بدون اعزام نیروهای زمینی آمریکا بوده است.
گزارشهای تأییدنشده میگویند که بیش از ۵۰۰ نفر در اعتراضات ایران کشته شدهاند، اما برخی گروههای حقوق بشری میگویند شمار کشتهها ممکن است چند برابر این رقم باشد.