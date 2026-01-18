لینک‌های قابلیت دسترسی

English
زبان‌های دیگر
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر فوری
یکشنبه ۲۸ دی ۱۴۰۴ تهران ۲۰:۳۸

خبرها و گزارش‌ها
اشتراک
خبرها و گزارش‌ها

اشتراک

Spotify CastBox عضویت

گفتگو با بستگان سورنا گلگون؛ او را با «گلوله جنگی» از پشت هدف گرفتند

گفتگو با بستگان سورنا گلگون؛ او را با «گلوله جنگی» از پشت هدف گرفتند
Embed
گفتگو با بستگان سورنا گلگون؛ او را با «گلوله جنگی» از پشت هدف گرفتند

No media source currently available

0:00 0:05:50 0:00
لینک مستقیم

انسیه رئوفی، از بستگان سورنا گلگون، در گفتگو با رادیوفردا می‌گوید که سورنا ۱۸ سال داشت و در اعتراضات ۱۹ دی در تنکابن (شهسوار) بر اثر اصابت گلوله جان باخته است. به گفته خانم رئوفی، سورنا از پشت، هدف گلوله جنگی قرار گرفته و قلب و ریه او پاره شده بود. سورنا گلگون، ۱۸ ساله ریکی از کشته‌شدگان اعتراضات ایران است. بستگان سورنا گلگون می‌گویند که او توسط آنچه که حکومت تروریست می‌نامد کشته نشده بلکه توسط ماموران حکومت هدف گلوله قرار گرفته است.

از همین مجموعه

از همین مجموعه
برنامه‌های رادیویی
XS
SM
MD
LG