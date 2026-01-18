گفتگو با بستگان سورنا گلگون؛ او را با «گلوله جنگی» از پشت هدف گرفتند
انسیه رئوفی، از بستگان سورنا گلگون، در گفتگو با رادیوفردا میگوید که سورنا ۱۸ سال داشت و در اعتراضات ۱۹ دی در تنکابن (شهسوار) بر اثر اصابت گلوله جان باخته است. به گفته خانم رئوفی، سورنا از پشت، هدف گلوله جنگی قرار گرفته و قلب و ریه او پاره شده بود. سورنا گلگون، ۱۸ ساله ریکی از کشتهشدگان اعتراضات ایران است. بستگان سورنا گلگون میگویند که او توسط آنچه که حکومت تروریست مینامد کشته نشده بلکه توسط ماموران حکومت هدف گلوله قرار گرفته است.